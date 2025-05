La giornata vira in negativo per la Borsa di Francoforte: l’indice Dax scende fino a 22.857,38 punti, in calo di 369,84 punti, pari a una flessione dell’1,58%, per poi recuperare leggermente nei minuti successivi. A pesare sul sentiment degli investitori l’incertezza politica scaturita dal mancato successo di Friedrich Merz nel voto per la cancelleria. Il leader dell’Unione Cdu-Csu non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta al Bundestag, fermandosi a 310 voti contro i 316 necessari. Sono mancati all’appello 18 voti, presumibilmente da parte degli stessi alleati.

Questo evento, senza precedenti nella storia della Germania post-bellica, prolunga la paralisi politica a Berlino, iniziata sei mesi prima con la caduta del governo di coalizione di Olaf Scholz. Merz, vincitore delle elezioni generali, ambiva a diventare il decimo cancelliere della Germania moderna, proponendo un programma di rilancio economico e di rafforzamento del ruolo di Berlino in Europa, in risposta alle crescenti turbolenze geopolitiche.