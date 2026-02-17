Economia e geopolitica proseguono su binari intrecciati con le decisioni delle banche centrali e il conflitto tra Russia e Ucraina che tornano al centro dell'attenzione. In Europa si attendono i dati dell’inflazione per Germania e Regno Unito, ma saranno importanti anche i pmi, gli indici su manifattura e servizi che spesso muovono i mercati.

La scorsa settimana Wall Street ha chiuso ancora in calo: “Nonostante un dato di inflazione statunitense un po' più basso del previsto, c'è un clima prudente – dice all’Adnkronos Michele Mattioda, Investor Relations Management Director di MK Global Kapital -. Il mercato sta cercando di capire se davvero si possano prevedere tassi in discesa nel corso del 2026 oppure se basti un dato storto per rimettere tutto in discussione”. Attesa anche per i verbali dell’ultima riunione della Fed: “Tra le righe leggeremo se sarà possibile un taglio dei tassi più avanti nell'anno”. Alla fine della settimana occhi puntati sul PCE Core, il termometro dell'inflazione: “Il consenso lo vede tra il 2,5 e il 2,7% su base annua”.

Sul fronte geopolitico l’attenzione è indirizzata ai nuovi negoziati a Ginevra tra Russia, Ucraini e Stati Uniti, per la prima volta in Europa. “I mercati cercheranno segnali concreti su possibili compromessi territoriali – sottolinea Mattioda - soprattutto sull’estensione delle tregue legate alle infrastrutture energetiche. Ogni sviluppo su questo fronte può portare a riflessi su energia, inflazione e fiducia”. E Piazza Affari rispecchia questi due filoni. “Nella difesa, Leonardo sta mostrando forza, è uno dei titoli che il mercato tende a premiare quando cresce l'attenzione sui temi di sicurezza e riarmo. Mentre al contrario Stellantis sta mostrando debolezza, proprio per il settore manifatturiero”.