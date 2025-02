Il risiko bancario pesa sull'andamento della Borsa di Milano che, in chiusura di mercati, malgrado le perdite dei principali istituti finanziari coinvolti nella partita, tiene e registra un progresso dello 0,50%.

Sul principale listino milanese spicca Tenaris, maglia rosa, che corre fino a raggiungere quota +4,85% a 19,33 euro per azione. Bene anche Interpump che sale del 2,44%, seguito da Ferrari che avanza del 2,05% e Iveco Group che limita i guadagni all'1,99%. Da segnalare A2a, che stamane a Brescia ha presentato 'City Plug Lamp', il primo progetto in Italia che integra illuminazione pubblica e ricarica dei veicoli. Il titolo termina gli scambi a quota +1,61%.

Sul fronte opposto, come anticipato, campeggiano i titoli del comparto bancario: Pop Sondrio è maglia nera in calo del 4,09%, seguita da Banco Bpm, in calo dell'1,88% e Bper Banca, che cede l'1,60%. Mps limita le perdite e chiude a quota -0,97%.