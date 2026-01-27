circle x black
Borsa. Simoncelli (Invesco): "Volatilità tassi domina mercati, turbolenze su yen e dollaro"

Inizia la "fase calda" delle stagione degli utili aziendali, riflettori puntati sull'ia

- Ipa/Fotogramma
27 gennaio 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dinamiche macroeconomiche incontrano temi micro dominando questa settimana sui mercati finanziari. "Sui temi macro - dice all'Adnkronos Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco - è la volatilità dei tassi di interesse a dominare i mercati". Volatilità che nasce in Giappone, "soprattutto con i Jgb (Japanese Government Bond, titoli di stato emessi dal governo giapponese) a lunga scadenza. Questa volatilità viene trasferita anche sui mercati valutari con turbolenza sullo yen e dollaro americani" aggiunge.

In termini microeconomici, inizia la "fase calda" della stagione degli utili aziendali. "Questa settimana i riflettori sono puntati sul settore tecnologico in America. Il tema focale è quello dell’artificial intelligence "con i dubbi sulla quantità di investimenti in conto capitale, sulla capacità delle aziende di monetizzare questi investimenti, e soprattutto sulla necessità di indebitarsi maggiormente o utilizzare flussi di cassa per finanziare questa espansione dell’infrastruttura".

