Dinamiche macroeconomiche incontrano temi micro dominando questa settimana sui mercati finanziari. "Sui temi macro - dice all'Adnkronos Luca Simoncelli, Investment Strategist di Invesco - è la volatilità dei tassi di interesse a dominare i mercati". Volatilità che nasce in Giappone, "soprattutto con i Jgb (Japanese Government Bond, titoli di stato emessi dal governo giapponese) a lunga scadenza. Questa volatilità viene trasferita anche sui mercati valutari con turbolenza sullo yen e dollaro americani" aggiunge.

In termini microeconomici, inizia la "fase calda" della stagione degli utili aziendali. "Questa settimana i riflettori sono puntati sul settore tecnologico in America. Il tema focale è quello dell’artificial intelligence "con i dubbi sulla quantità di investimenti in conto capitale, sulla capacità delle aziende di monetizzare questi investimenti, e soprattutto sulla necessità di indebitarsi maggiormente o utilizzare flussi di cassa per finanziare questa espansione dell’infrastruttura".