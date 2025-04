Chiusura positiva per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che segna un progresso dell’1,09%, spinto al rialzo soprattutto dal comparto finanziario. A guidare la seduta è stata Mediobanca, che ha messo a segno un balzo del +5,27%, attestandosi a 18,37 euro, sull’onda dell’ottimismo generato dall’Offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata su Banca Generali. L’operazione, accolta positivamente dal mercato, potrebbe rafforzare la posizione di Mediobanca nel risparmio gestito.

Bene anche Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha chiuso in rialzo del +3,77% a 7,627 euro, beneficiando del rinnovato interesse per il settore bancario e delle ipotesi di nuove operazioni di consolidamento. In crescita anche Leonardo, che guadagna il +3,08% a 45,20 euro, sostenuto dal continuo interesse per i titoli della difesa in un contesto geopolitico ancora instabile. Positiva la performance di Recordati (+2,26% a 50,15 euro), in linea con la solidità mostrata dal settore farmaceutico.

Tra i titoli in calo si segnalano invece Prysmian, che perde l’1,19% a 47,48 euro, e Moncler, in ribasso dell’1,14% a 53,98 euro, penalizzata da prese di profitto dopo i recenti guadagni. Giù anche Interpump Group (-0,92% a 30,02 euro) e Tenaris (-0,37% a 14,75 euro), in una giornata meno brillante per il comparto industriale ed energetico.