L'escalation della guerra commerciale scatenata dai dazi annunciati dal presidente statunitense Donald Trump fa crollare le borse del Vecchio Continente. Maglia nera per i maggiori indici, anche se il risultato peggiore lo incassa Piazza Affari con il Ftse Mib che ha chiuso l'ultima giornata di contrattazioni della settimana sotto del 6,53%, con un settore bancario tutt'altro che in forma. Infatti, tra i titoli in netto calo Banca Monte Paschi Siena a -12,2% e Bper Banca a -10,49%. A Francoforte, Parigi e Londra la situazione è stata leggermente migliore, ma i mercati hanno arrancato. Il Dax ha chiuso in flessione del 4,66%, il Cac 40 a -4,26% e Ftse 100 a -4,95%.

E mentre il tycoon americano invita il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, a tagliare i tassi e a "smettere di giocare a fare il politico"; Powell ha risposto che i dazi messi in campo aumenteranno l'inflazione e contrarranno la crescita, segnalando poi come la Banca Centrale americana non interverrà sui tassi di interesse fino a quando non avrà una situazione più chiara sull'impatto delle tariffe. "Il nostro obbligo è tenere le aspettative per l'inflazione di lungo termine per radicate e di far sì che un incremento dei prezzi non risulti in un costante problema di inflazione" sono state le parole del presidente della Federal Reserve.

L'onda rossa registrata dalle borse non ha risparmiato nemmeno il trading dell'oro che, dopo il picco nella notte tra due e aprile dove ha raggiunto quota 3.163 dollari l'oncia, oggi ha visto una flessione che l'ha portato a quota 3.022 dollari l'oncia, un calo di quasi 150 dollari. Nell'incertezza dei mercati non si è fatta attendere la risposta della Cina che ha annunciato oggi che a partire dal 10 aprile imporrà tarrife reciproche sulle merci statunitensi del 34%.Le piazze finanziarie restano chiuse per il weekend, in attesa di ulteriori sviluppi all'apertura dei mercati lunedì 7 aprile.