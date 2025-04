I dazi Usa non danno tregua. "Solo oggi le Borse europee hanno bruciato 446 miliardi di dollari, quasi 19 miliardi solo a Piazza Affari", spiega l'analista finanziario Pietro Calì in un'intervista all'Adnkronos, "ma non c'è motivo di farsi prendere dal panico, soprattutto quando si tratta di scelte di portafoglio".

Secondo Calì, il mercato azionario statunitense continua a mostrare valutazioni elevate, mentre quello europeo offre maggiori opportunità, pur in un contesto di crescente volatilità globale, compresa la Cina. "In questo momento, le valutazioni sono cruciali", sottolinea l’analista. "Il mercato Usa rimane caro rispetto all'Europa, e la parte emergente, Cina compresa, sta vivendo una fase di incertezze e fluttuazioni forti".

Una delle strategie suggerite da Calì è quella di ribilanciare i portafogli, in particolare per gli investitori con una forte esposizione al comparto obbligazionario. "In media, spostare tra il 5% e il 15% da obbligazioni a azioni può risultare utile", afferma l'analista. L'idea non è di seguire mode o azioni tattiche, ma di puntare su un azionario globale, evitando sovrappesature in singoli settori.

Il consiglio è di non farsi prendere dalla frenesia delle oscillazioni del mercato. "La cautela è ancora la chiave", avverte Calì. "Oggi non è il momento di prendere decisioni impulsive, ma di allungare gli orizzonti temporali di investimento, per evitare di trovarsi in difficoltà in momenti di flessione forte, quando potrebbe esserci bisogno di liquidità."

Nonostante il contesto di volatilità, Calì intravede delle buone opportunità per chi vuole speculare. Tra i settori da monitorare, spiccano l’automotive, il bancario e il lusso. "Il settore automotive è in piena tempesta, il che si traduce in prezzi di acquisto molto interessanti", commenta l’analista. Per quanto riguarda il settore bancario, Calì vede ancora ampi spazi di crescita, mentre il lusso continua a rappresentare una scommessa solida nonostante le sfide economiche globali.

La ricetta di Calì si basa su un principio fondamentale: la pazienza. In un momento in cui i mercati sembrano irrazionali, non basta conoscere la teoria della gestione del rischio, ma è fondamentale adattarsi alle circostanze, facendo ribilanciamenti di portafoglio sensati. "Anche la parte obbligazionaria può subire pressioni, quindi l’approccio di difesa, sebbene ancora valido, non è più economico come una volta", conclude l’analista. (di Andrea Persili)