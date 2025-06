Il rapporto rileva che gli investimenti energetici globali sono destinati ad aumentare nel 2025, raggiungendo la cifra record di 3.300 miliardi di dollari, nonostante le forti tensioni geopolitiche e l'incertezza economica. Gli investimenti in tecnologie per l'energia pulita – energie rinnovabili, nucleare, reti, stoccaggio, combustibili a basse emissioni, efficienza ed elettrificazione – sono destinati a raggiungere i 2.200 miliardi di dollari quest'anno, riflettendo non solo gli sforzi per ridurre le emissioni, ma anche la crescente influenza della politica industriale, le preoccupazioni per la sicurezza energetica e la competitività in termini di costi delle soluzioni basate sull'elettricità.

Il valore - sottolinea l'agenzia - è il doppio dei 1.100 miliardi di dollari destinati a petrolio, gas naturale e carbone. Le incertezze sulle prospettive economiche e commerciali spingono alcuni investitori ad adottare un approccio attendista in merito all'approvazione di nuovi progetti, ma non si sono ancora osservate implicazioni significative per la spesa per i progetti esistenti.

"La rapida evoluzione del quadro economico e commerciale fa sì che alcuni investitori stiano adottando un approccio attendista per l'approvazione di nuovi progetti energetici, ma nella maggior parte delle aree non abbiamo ancora riscontrato implicazioni significative per i progetti esistenti", osserva il nostro Direttore Esecutivo Fatih Birol.

Il rapporto dell'Agenzia internazionale per l'Energia evidenzia come nel 2015 gli investimenti energetici in Cina superavano di poco quelli degli Stati Uniti nel mentre oggi quella la spesa energetica di Pechino doppia rispetto all'Unione Europea e quasi pari a quella di UE e Stati Uniti messi insieme. Nell'ultimo decennio, la quota della Cina nella spesa globale per l'energia pulita è aumentata da un quarto a quasi un terzo, sostenuta da investimenti strategici in un'ampia gamma di tecnologie, tra cui solare, eolico, idroelettrico, nucleare, batterie e veicoli elettrici.

La Iea parla di "una nuova era dell'elettricità che si sta avvicinando". Dieci anni fa, gli investimenti nei combustibili fossili erano superiori del 30% rispetto a quelli nella produzione di energia elettrica, nelle reti e nello stoccaggio. Quest'anno, gli investimenti nell'elettricità sono destinati a superare di circa il 50% la spesa totale per immettere sul mercato petrolio, gas naturale e carbone. A livello globale, la spesa per la produzione di energia a basse emissioni è quasi raddoppiata negli ultimi cinque anni, trainata dal solare fotovoltaico. Anche gli investimenti nell'accumulo di energia a batteria stanno aumentando rapidamente, superando i 65 miliardi di dollari quest'anno. Inoltre i flussi di capitale verso l'energia nucleare sono cresciuti del 50% negli ultimi cinque anni e potrebbero raggiungere circa 75 miliardi di dollari nel 2025.

La rapida crescita della domanda di elettricità sta sostenendo i continui investimenti nell'approvvigionamento di carbone, principalmente in Cina e India. La Cina ha avviato la costruzione di quasi 100 gigawatt di nuove centrali a carbone, portando le autorizzazioni globali per impianti a carbone al livello più alto dal 2015.

Ma l'Agenzia evidenzia anche un segnale preoccupante per la sicurezza elettrica, ovvero che gli investimenti nelle reti, ora pari a 400 miliardi di dollari all'anno, non riescono a tenere il passo con la spesa complessiva per la produzione e l'elettrificazione. Il calo dei prezzi del petrolio e delle aspettative di domanda si tradurrà nel primo calo annuo degli investimenti petroliferi upstream dalla crisi del Covid nel 2020. Il calo del 6% è dovuto principalmente al declino del settore dello scisto statunitense. Al contrario, gli investimenti in nuovi impianti di GNL sono in forte crescita, con l'avvio di nuovi progetti negli Stati Uniti, in Qatar, in Canada e altrove.