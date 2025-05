Torna l'erasmus della Finanza che mira all'educazione finanziaria dei giovani. Da Orcel a Messina, da Patuelli a Panetta sino a Trichet. Un grande evento internazionale, unicum nel suo genere nel panorama europeo, è in programma a Milano il 17, 18 e 19 Giugno 2025. Saranno insieme il vicepresidente della Bce, 6 governatori di banche centrali (Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi) e autorevoli banchieri nazionali e internazionali che dialogheranno, da pari a pari, con 360 studenti europei: obiettivo far crescere l’alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani e il loro senso di appartenenza all’Unione Europea.

"L'economia è, a suo modo, la lingua più parlata al mondo. L'educazione economico finanziaria rappresenta l'occasione per apprenderne quella grammatica sempre più essenziale per chi vuol partecipare, da attore e non da spettatore, alla vita sociale e democratica. Proprio per questo con "Young Factor" vogliamo introdurre i giovani alle regole fondamentali di questa lingua, perché diventi per loro un lessico familiare", spiega Andrea Ceccherini (presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani – Editori), in una conferenza stampa moderata dalla conduttrice televisiva e giornalista Maria Latella. "Un lessico - prosegue - sempre più necessario per tenere le nuove generazioni dentro e non fuori la società. D’altra parte, sappiamo bene in Osservatorio come l'educazione sia la via maestra dell'inclusione. A ogni latitudine. Questa conferenza scommette apertamente sull'Europa. Un'Europa certamente da migliorare, ma un orizzonte da non perdere mai di vista. Un'Europa in cui, da italiani, si sappia stare con una sola postura: quella che conoscono i protagonisti, quella che saprebbero naturalmente tenere i padri fondatori”, sottolinea.

Un grande evento pubblico, che vedrà intervenire insieme il vice presidente della Bce, Luis De Guindos, 6 Governatori di Banche Centrali Europee: Mario Centeno (governatore Banco de Portugal), José Luis Escriva’ (governatore Banco de Espana), Klaas Knot (presidente De Nederlandsche Bank), Joachim Nagel (presidente Deutsche Bundesbank), Francois Villeroy de Galhau (governatore Banque de France) e Fabio Panetta (governatore Banca d’Italia), insieme al già presidente della Bce, Jean-Claude Trichet e a autorevoli banchieri nazionali e internazionali e rappresentanti del mondo finanziario.

Un confronto aperto con 360 studenti delle scuole secondarie superiori provenienti da diversi paesi europei che si inserisce, oggi, in un particolare contesto storico dove l’importanza di accogliere una strategia comunitaria sul tema dell’alfabetizzazione economico-finanziaria rappresenta un’opportunità unica, capace di incidere sulla ripresa e il futuro dell’Europa. Un’occasione importante, inoltre, per rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea da parte dei giovani. Insieme ad Andrea Ceccherini (Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori) interverranno ai lavori: Carlo Messina (consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo), Andrea Orcel (Ceo Unicredit), Sergio Ermotti (Ceo Ubs), Gian Maria Gros-Pietro (presidente Intesa Sanpaolo), Giovanni Azzone (presidente Acri), Antonio Patuelli (presidente Abi), oltre a Claudia Parzani (presidente Borsa Italiana – Euronext Group) e Daniela Fatarella (Ceo Save the Children Italia). A moderare la tre giorni di lavori due professioniste di primo piano dei media italiani: la conduttrice televisiva e giornalista Maria Latella e Monica Maggioni, direttrice editoriale per l’offerta informativa Rai.

"Nel mio ultimo incontro con Lagarde - dice Ceccherini nel corso della conferenza stampa - mi diceva che la parola più ricorrente nelle ricerche è incertezza. Quando cresce l'incertezza - spiega Ceccherini - cresce la necessità del dialogo: vogliamo che i giovani non rimangano fuori dalla Comunità e vi rimangano non da spettatori ma da attori", evidenzia. "Il dialogo - dice - cade in un momento straordinario della vita dell'Unione, i fatti lo hanno reso tale. Giugno sarà un momento strategico straordinario anche nel campo economico finanziario. A Giugno - sottolinea - ci saranno straordinarie operazioni economico-finanziario: penso a Mps su Mediobanca e a Unicredit su Bpm e Commerz, sarà una straordinaria occasione, vogliamo tenere i giovani dentro la società e non fuori", conclude.