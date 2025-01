"Spero di aver dato una risposta italiana alla sua domanda italiana". Così Philippe Donnet, Ceo di Generali, risponde con una battuta a una cronista che gli chiede - preferendo parlare in italiano- del possibile rischio di scalate ostili verso la compagnia. Sullo sfondo, convitato di pietra, l'operazione Natixis-Generali.

La risposta di Donnet, che suscita una risata tra i presenti, non è solo una battuta: "Tutte le società sono contendibili", dice, ma "la capacità di proteggere i nostri clienti non è in discussione", ribadendo con forza che Generali è "più forte che mai" e pronta a resistere a qualsiasi tentativo di destabilizzazione. Poco prima a una domanda sull'operazione con Natixis il Ceo aveva detto: "L'operazione Natixis è stata approvata dal Cda e il piano è stato approvato dal Cda: non facciamo commenti sugli azionisti". (di Andrea Persili)