Global Aerospace Technologies Investments ha finalizzato un accordo per l’acquisizione della maggioranza del Gruppo Logic, che opera nello sviluppo e nella produzione di sistemi elettronici avanzati per l’industria aerospaziale. Gli attuali azionisti manterranno una partecipazione di minoranza nella società che continuerà a essere guidata dall’amministratore delegato Alessandro Franzoni e dall’attuale management. Lo comunica una nota.

"Logic è un leader di mercato riconosciuto, con eccezionali capacità ingegneristiche e solide relazioni di lunga data con i propri clienti, in grado di realizzare con successo una strategia di buy-and-build attraverso acquisizioni complementari. Siamo entusiasti del potenziale di crescita di Logic e non vediamo l'ora di poter fornire supporto strategico alla società nella prossima fase di sviluppo, sfruttando la nostra profonda esperienza industriale", ha commentato Andrea C. Bonomi, presidente dell’Advisory Board di Investindustrial. Ha aggiunto Fabrizio Foresio, presidente di Logic: "Sono orgoglioso della positiva conclusione di questa operazione industriale che vede Global Aerospace Technologies acquisire l’azienda. Si tratta dell’inizio di una nuova fase di sviluppo che vede Logic operare nell’alta tecnologia con successo a livello mondiale. Rimarremo partner di Investindustrial in questa nuova iniziativa, che è la prima che si effettua in Italia nel settore delle Pmi della filiera Aerospace".

Infine come ha spiegato Alessandro Franzoni, ceo di Logic, "siamo entusiasti di collaborare con Investindustrial per intraprendere la prossima fase del percorso di crescita del Gruppo. Con le infrastrutture e le risorse strategiche di Investindustrial siamo fiduciosi nella nostra capacità di accelerare il successo futuro. Questa partnership si basa sul nostro solido track record e riconosce gli sforzi eccezionali del nostro attuale team", ha concluso.