In relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Banca Ifis sulla totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank taluni azionisti, titolari complessivamente di una partecipazione pari a circa il 27,2% del capitale sociale di Illimity, rendono nota la comunicazione avente ad oggetto l’accordo "che prevede, inter alia, la consultazione fra tali azionisti in relazione all’Offerta, ovviamente nel rispetto del principio di trasparenza verso il mercato e della parità di trattamento degli azionisti di fronte ad offerte pubbliche".

I soci comunicano "che, in funzione dei termini e condizioni dell’Opas ritenuti allo stato non soddisfacenti, hanno convenuto di consultarsi tra di loro in relazione all’Opas, agli eventuali sviluppi della stessa e alle ulteriori comunicazioni e azioni al riguardo che potranno essere svolte, a tutela del valore del loro investimento e della stessa illimity".

"Ciascuno degli Azionisti si impegna altresì – dalla data odierna e fintanto che non ci sia un altro azionista che (da solo o congiuntamente ad altri) disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria di illimity – a non acquistare (direttamente o indirettamente, anche per il tramite di soggetti che agiscano in concerto con esso) azioni illimity ulteriori rispetto a quelle di propria titolarità alla data odierna ovvero a non stipulare o porre in essere qualsiasi operazione, negozio o atto che possa comportare l’applicazione delle disposizioni del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Il presente patto di consultazione ha durata indeterminata, restando comunque inteso che i predetti impegni cesseranno di avere efficacia in caso di decadenza o mancato perfezionamento dell’Opas".