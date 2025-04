Innovazione: da Fiven arriva Duolly, Ia 'Plug & Play' che reinventa il modo di vivere gli applicativi digitali

Presentato oggi in anteprima da Fiven, realtà italiana specializzata in Ai, Duolly è la applicazione Plug & Play che trasforma portali, eCommerce, intranet e piattaforme digitali in vere interfacce conversazionali, dove l’utente non cerca più, ma chiede, dialoga e ottiene subito risposte. Basata su un'architettura avanzata di intelligenza artificiale ibrida che unisce un'ia generativa per conversazioni fluide e personalizzate e un'intelligenza artificiale simbolica che garantisca coerenza, Duolly "è una soluzione plug & play che si integra istantaneamente con qualsiasi sito o piattaforma, adattandosi a tutti gli ambienti digitali esistenti, senza necessità di rifacimenti o modifiche” spiega Alessandro Ilarda, Chief Digital Officer di Fiven. "Duolly è pronto a rispondere, guidare, suggerire e convertire, lasciando alle aziende il pieno controllo: tono di voce, percorsi, regole e obiettivi sono completamente personalizzabili. L’utente vive un’esperienza in linea con quanto già accade su strumenti B2C mass market, ma all’interno dell’azienda o su qualunque applicativo dotato di Duolly.”

L'applicazione "consente di modificare radicalmente questa dinamica: non serve più cercare, basta chiedere”, afferma Valerio D’Angelo, Ceo di Fiven. “Proprio come ChatGpt o Perplexity, Duolly risponde in linguaggio naturale, ma con una differenza fondamentale: usa solo contenuti certificati dall’azienda. Nessun errore, nessuna informazione errata, solo risposte affidabili e su misura. Un unico paniere di dati certificati che riduce tempi e elimina la possibilità di errore” aggiunge.

Duolly permette l'incremento delle conversioni (vendita, lead generation, etc.) e miglioramento dei Kpi, l'abbattimento dei costi operativi grazie a un assistente Gpt personalizzato che gestisce le richieste in autonomia; integrazione immediata senza costi di reingegnerizzazione o riprogettazione dei canali digitali, aumento della produttività interna liberando tempo da attività ripetitive. Ma anche miglioramento della customer satisfaction con risposte puntuali e coerenti 24/7; l’utilizzo di dati certificati elimina il rischio di errori informativi, aumentando l’affidabilità percepita e la fiducia dell’utente finale e un'attivazione rapida e scalabilità senza impatti sull’infrastruttura esistente. Con Duolly, Fiven segna una nuova tappa nell’evoluzione digitale: il passaggio dalla navigazione alla conversazione, con un tool 100% personalizzabile, sicuro, e a misura di azienda. Inoltre, l'applicativo consente alle aziende di non dipendere da un singolo modello di linguaggio (Llm) o da una specifica tecnologia di AI. Grazie alla sua architettura aperta e flessibile, la piattaforma permette di scegliere, e cambiare nel tempo, l’Llm più adatto in base agli obiettivi e ai casi d’uso, garantendo piena libertà tecnologica e massima adattabilità.

"Duolly è frutto di anni di lavoro su una tecnologia dalle grandissime potenzialità – spiega Diego D’Angelo, Co Ceo di Fiven – Negli ultimi 6 anni abbiamo investito oltre 6 milioni di euro in progetti di Ai che stanno rivoluzionando e semplificando i processi aziendali con un evidente beneficio sui Kpi dei nostri clienti. Ma questo è solo l’inizio di un cammino che coinvolge la nostra intera azienda, abbiamo una prospettiva di crescita molto importante con la volontà di portare Duolly alle aziende italiane ed europee di medie e grandi dimensioni nel breve periodo e dopo un ulteriore capitalizzazione portare la nostra tecnologia anche extra continente”.