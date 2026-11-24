Dalla foresta pietrificata ai grandi campioni europei. Il sistema bancario italiano si prepara a voltare pagina con l’offerta di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena. "Un’operazione che, se andasse in porto, ha spiegato all'Adnkronos Stefano Caselli, dean della Sda Bocconi di Milano ed esperto di sistemi bancari e di finanza per la crescita, proietterebbe il gruppo guidato da Carlo Messina ai vertici del sistema bancario europeo". Si chiude così un’era per il sistema finanziario: quella delle mille banche, con una nuova sfida in Europa. In gioco il risparmio, la crescita e l’occupazione del Paese.

Prof. Caselli, oggi parte l’offerta di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi. Siamo di fronte ad un’operazione di consolidamento bancario nazionale o vede anche altro?

"Questa è un’operazione che dimostra che la dimensione non è un punto d’arrivo, ma una responsabilità. Da un lato è un’operazione di ulteriore consolidamento da parte di una banca importante come Intesa, che va ad acquisire sportelli per presidiare ulteriormente il campo di gioco italiano. Ma allo stesso tempo dà ad Intesa una dimensione che la pone ai primi posti a livello europeo. E questo è fondamentale per poter contare in Europa, per poter intraprendere così un ulteriore percorso di crescita”.

Dalla foresta pietrificata ai grandi campioni bancari europei, l’Italia sta cambiando passo. Con quali effetti?

"Siamo di fronte a un’operazione che chiude un’era e ne apre un’altra completamente diversa. Abbiamo assistito all’onda lunga della trasformazione del sistema bancario, del Paese con più di mille banche, che è iniziata nel 1990 con la legge Amato-Carli e di fatto si chiude con queste operazioni. Ma non è la fine di un’epoca e basta: è l’inizio di una nuova partita. Ci troviamo di fronte a un campo di gioco in cui le imprese e i cittadini si devono confrontare con sfide complesse: la crescita, l’integrazione europea di chi vuole contare rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, l’intelligenza artificiale e la geopolitica. Il sistema bancario e il sistema finanziario devono diventare delle piattaforme che consentono a imprese e cittadini di confrontarsi con queste partite. Questa è la nuova era che si sta aprendo, la cui storia andrà scritta”.

Perché una banca già grande e redditizia come Intesa Sanpaolo ha avuto bisogno di crescere ulteriormente?

“Intesa ha avuto bisogno di crescere per due motivi completamente diversi. Da un lato era ed è una banca molto robusta in termini di capitali e redditività. Quando una banca ha capitali e redditività deve investirli, fare acquisizioni è un passaggio inevitabile. Mps era disponibile sul mercato ed Intesa ha deciso, così, di fare questa mossa anche per sottrarla alla competizione, quindi a eventuali offerte di concorrenti. Ma soprattutto ha deciso di fare questa mossa per raggiungere la dimensione che la pone ai primi posti a livello europeo. Il campo di gioco non è soltanto l’Italia, ma l’Europa, dove è necessario essere posizionati in maniera importante per poter contare davvero".

Come si concilia la nascita di un campione europeo con l’esigenza di garantire l’accesso al credito sui territori?

"Intesa prova a giocare questa partita, ma per raggiungere l’ obiettivo non basterà soltanto la dimensione. Andrà dedicata molta cura e molta attenzione al modello di offerta, al disegno organizzativo che permette di essere presente in modo molto chiaro sui territori.E' l’inizio di nuova sfida per Intesa".

Non c'è il rischio di una riduzione della concorrenza che potrebbe penalizzare le imprese?

"Il Paese delle mille banche è diventato adesso il Paese che ha delle banche in grado di competere a livello internazionale. Il rischio di concorrenza non lo vediamo, prima di tutto perché ci sono delle norme, perché esiste l’Antitrust, perché ci sono delle autorità di vigilanza. Ma soprattutto la concorrenza è assicurata dal fatto che oggi l’Italia è un Paese in cui si confrontano delle banche grandi, in salute, robuste, capaci di giocare sul territorio italiano, ma anche con un’apertura internazionale. Abbiamo quindi una varietà di istituzioni finanziarie che oggi sono robuste e che hanno la possibilità di essere forti nel campo di gioco domestico, ma altrettanto autorevoli a livello internazionale".

L’Italia dispone di un enorme patrimonio di risparmio privato, ma fatica a trasformarlo in investimenti. Che cosa potrebbe fare la “nuova” Intesa?

"L’Italia ha una risorsa naturale incredibile che è data dal totale delle attività finanziarie detenute dalle famiglie italiane: 6.400 miliardi di euro, che sono l’effetto di un esercizio collettivo, la capacità di aver accumulato tanto risparmio. Oggi la sfida per il Paese è quella di collegare questi risparmi all’economia italiana ed europea, in modo da generare crescita, sviluppo, occupazione e innovazione.Per fare questo sono necessari due ingredienti: mercati finanziari forti, ma soprattutto delle piattaforme bancarie che siano visibili, forti e in grado di coordinare l’investimento dei propri clienti con la rete delle imprese.Intesa oggi ha questa possibilità e quindi ha una responsabilità di collegare in modo molto più forte la propria offerta al mercato finanziario, in modo da offrire ai risparmiatori e agli investitori delle reali possibilità all’interno del sistema produttivo italiano ed europeo".

Attraverso Monte dei Paschi, Intesa acquisirebbe anche Mediobanca e la partecipazione del 13% circa in Generali. E' la componente dell’investment banking e assicurativa la vera partita di Carlo Messina?

"Sicuramente è una delle partite, anche molto importante. Acquisire Mediobanca non è soltanto un fatto simbolico, lo è anche perché Mediobanca rappresenta la storia e la tradizione dell’investment banking in Italia. Intesa ha la possibilità e la responsabilità di valorizzare questo marchio. L'acquisizione di Mediobanca, unita al know-how che Intesa ha sviluppato nel corso del tempo grazie a IMI, offre veramente la possibilità di collegare l’offerta della banca al mercato dei capitali. E questo è essenziale per poter valorizzare i risparmi degli italiani e collegarli allo sviluppo delle imprese".

Quali scenari si aprono invece per Generali?

"Intesa avrebbe la possibilità di diventare un azionista importante di Assicurazioni Generali insieme a UniCredit. È una storia ancora tutta da scrivere. Su questo sicuramente dovranno essere definiti degli equilibri di governance, dovrà essere data la possibilità a Generali di continuare la storia di successo che ha sviluppato soprattutto negli ultimi anni, creando tanto valore per gli azionisti. Penso che oggi sia prematuro ragionare su quelle che possono essere le conseguenze su Generali. Penso che il tema importante sia l’execution. I temi sul tavolo sono veramente tanti e dovranno essere affrontati tutti per generare valore per gli azionisti, ma soprattutto per generare valore per il sistema italiano e per tutti i clienti della banca"

Se l'offerta andasse in porto, come cambierebbe la partita di UniCredit in Europa?

"Se l’offerta andasse in porto sarebbe chiaro che Intesa toglie dal campo di gioco un possibile obiettivo per UniCredit. Però nello stesso tempo UniCredit ha avuto il via libera a realizzare l’operazione con Commerzbank. L’operazione con Commerzbank assorbirà molto tempo, energia e intelligenza. Penso che la vera conseguenza per UniCredit sia quella di dedicare tutta la sua forza a realizzare un’integrazione estremamente complessa. In questo modo sia Intesa che UniCredit acquistano una visibilità europea e quindi per entrambe il campo di gioco si sposta a livello europeo. Ma questo genera un vantaggio fondamentale anche per il sistema economico italiano, perché avere due grandi piattaforme europee significa avere la possibilità non solo per i risparmiatori, ma soprattutto per le imprese, di avere degli strumenti di crescita a livello internazionale".

Quali spazi restano per Banco BPM e Crédit Agricole?

“Il campo di gioco italiano non è un campo di gioco piccolo. L’Italia è partita dalla storia del Paese delle mille banche, adesso si sono ridotte, però l’Italia ha una dimensione tale che permette di avere sul suo campo di gioco tre-quattro grandi operatori che possono dare forza al sistema. E sicuramente Crédit Agricole e Banco BPM avranno un ruolo fondamentale”.