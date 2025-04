Chiude in rialzo dello 0,96% il titolo Generali sul listino milanese, con un prezzo per azioni pari a 31,54 euro. Ma all'apertura dei mercati finanziari il prossimo lunedì potrebbe iniziare a crescere di valore fino a " raggiungere i 33 euro ad azione", un traguardo "non così distante" e possibile vista "l’uscita brillante degli ultimi giorni e analizzando il contesto delle borse". Lo dice all'Adnkronos l'analista finanziario Vincenzo Longo di Ig, nel giorno della nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che ha visto Philippe Donnet riconfermato come amministratore delegato del Gruppo.

Le azioni del Leone di Trieste "hanno avuto una buona tenuta, in area dei 28 euro ad azione, anche con i cali di inizio aprile. A partire del 2024 molto rafforzato e ha fatto corsa incredibile" rimarca Longo. Le quotazioni di Generali "sono ai massimi dal 2005" quando "il livello più alto ad azione è stato di 34 euro", ma "potrebbe salire a livelli importanti".

L'odierno risultato in borsa conferma la buona escalation del titolo nel corso delle ultime due settimane: "È stato un buon test perché ha difeso i massimi di fine dicembre, quando Generali ha iniziato a puntare ai 30 euro ad azione - aggiunge l'analista -. Finché il titolo resta sopra la quota dei 27,5 euro ad azione, rimane impostato ancora al rialzo, considerando anche i livelli cui ha esordito quest'anno".

Una discesa sotto i 28 euro ad azione potrebbe essere "molto importante", fino al raggiungimento dei 24 euro, allontanandosi "in maniera importante dal massimo". Il minimo registrato dal titolo lo scorso anno è stato 21,60 euro ad azione. "Sotto questa cifra le condizioni tecniche potrebbero finire anche al di sotto dei 18 euro ad azione" sottolinea Longo.