circle x black
Cerca nel sito
 

Le banche europee rialzano la testa: Santander, Intesa e Société Générale sfidano Wall Street

sponsor

Le banche europee rialzano la testa: Santander, Intesa e Société Générale sfidano Wall Street
09 febbraio 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per oltre quindici anni le banche europee sono rimaste indietro rispetto alle rivali statunitensi. Mentre i migliori istituti americani hanno ampliato aggressivamente i propri bilanci e le valutazioni di mercato, gli istituti europei sono stati frenati da una crescita economica lenta, da regolatori più cauti e da crescenti tensioni geopolitiche. Ma la tendenza potrebbe essere in inversione. Lo rivela un articolo online del Financial Times

Anche mentre l’America di Donald Trump aumenta la pressione — indebolendo preziosi legami transatlantici e allentando le regole per i concorrenti di Wall Street — tre delle banche più ambiziose d’Europa stanno adottando approcci molto diversi per alimentare la propria crescita. In Spagna Santander, in Italia Intesa Sanpaolo e in Francia Société Générale, un trio di iniziative strategiche sta ravvivando la ripresa del settore, come dimostrano il rimbalzo dei prezzi azionari e della redditività. (Le migliori istituzioni raggiungono ora rendimenti sul capitale tangibile vicini al 20 per cento. E dopo anni di sottoperformance, l’indice bancario Euro Stoxx è salito di quasi l’80 per cento lo scorso anno, più del doppio della media dei gruppi statunitensi.)

La mossa più consistente e di maggior profilo è l’acquisizione da 12,2 miliardi di dollari da parte di Santander della rivale americana Webster Financial. Gli investitori hanno accolto con un certo scetticismo l’annuncio della scorsa settimana, in parte a causa del modesto storico dei gruppi europei nell’acquisto di banche statunitensi. Crisi o ritirate non sono rare: basti pensare a HSBC e Household, oppure a BNP Paribas e Bank of the West.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Banche europee Intesa Sanpaolo
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza