Per oltre quindici anni le banche europee sono rimaste indietro rispetto alle rivali statunitensi. Mentre i migliori istituti americani hanno ampliato aggressivamente i propri bilanci e le valutazioni di mercato, gli istituti europei sono stati frenati da una crescita economica lenta, da regolatori più cauti e da crescenti tensioni geopolitiche. Ma la tendenza potrebbe essere in inversione. Lo rivela un articolo online del Financial Times

Anche mentre l’America di Donald Trump aumenta la pressione — indebolendo preziosi legami transatlantici e allentando le regole per i concorrenti di Wall Street — tre delle banche più ambiziose d’Europa stanno adottando approcci molto diversi per alimentare la propria crescita. In Spagna Santander, in Italia Intesa Sanpaolo e in Francia Société Générale, un trio di iniziative strategiche sta ravvivando la ripresa del settore, come dimostrano il rimbalzo dei prezzi azionari e della redditività. (Le migliori istituzioni raggiungono ora rendimenti sul capitale tangibile vicini al 20 per cento. E dopo anni di sottoperformance, l’indice bancario Euro Stoxx è salito di quasi l’80 per cento lo scorso anno, più del doppio della media dei gruppi statunitensi.)

La mossa più consistente e di maggior profilo è l’acquisizione da 12,2 miliardi di dollari da parte di Santander della rivale americana Webster Financial. Gli investitori hanno accolto con un certo scetticismo l’annuncio della scorsa settimana, in parte a causa del modesto storico dei gruppi europei nell’acquisto di banche statunitensi. Crisi o ritirate non sono rare: basti pensare a HSBC e Household, oppure a BNP Paribas e Bank of the West.