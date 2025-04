L’operazione con Banca Generali porterebbe la maggioranza degli utili del gruppo conseguente, Mediobanca+Banca Generali, provenire dal wealth management. I mercati finanziari applicano tipicamente multipli maggiori a questo segmento di mercato poiché c’è maggior visibilità e stabilità di risultati. Qualora l’operazione andasse in porto, quindi, Mediobanca potrebbe esprimere un multiplo superiore almeno del 20-30% rispetto alla media recente. Lo spiega all'Adnkronos l'analista finanziario Fabio Caldato, Portfolio Manager, AcomeA Sgr. "Il prezzo su utile - afferma - potrebbe avvicinare le 12-14 volte, sempre a sconto su Fineco, per esempio, ma sensibilmente sopra ai livelli fotografati oggi", dice. "Mediobanca calcola un utile consolidato pari a 1,5 miliardi di euro. Questa prospettiva di rivalutazione potrebbe convincere gli azionisti Mediobanca a rigettare l’offerta della banca senese. Sembra più difficile fare delle simulazioni sul price to book che potrebbe parimenti salire sensibilmente".

L'operazione (non) slegata da Mps

"Nutro forti dubbi sul fatto che l’operazione sia slegata dagli accadimenti recenti, ma è noto che il merger tra Mediobanca e Banca Generali fosse un progetto emerso e poi accantonato in passato", prosegue l'analista. "Probabilmente l’impellenza di difendere Mediobanca da Mps ha reso meno pavidi i manager di Piazzetta Cuccia. Il fatto che ci sia una forte relazione, emerge dal fatto che una combo Mediobanca-Banca Generali rende praticamente impossibile a Mps procedere, poiché il target diventa troppo grosso. Facciamo notare un’altra coincidenza, poco casuale a nostro parere: l’annuncio dell‘Ops su Banca Generali avviene a un solo giorno lavorativo dall’assemblea delle Assicurazioni Generali. Sostanzialmente, l’estio della votazione era dirimente per poter procedere", afferma.

E se Mps tornasse a chiedere la mano di Bpm?

Con la fusione, dice Caldato, "si creerebbe un campione nazionale del risparmio gestito e questo va nella direzione dell’interesse nazionale. Si libererebbe Mps che potrebbe tornare interessata al merger con Banco Bpm. In sostanza, il governo non dovrebbe mettersi di traverso. In questo puzzle complicato da completare, manca Unicredit: Orcel procederà definitivamente su Banco Bpm o darà priorità alla tedesca Commerzbank? Non mi espongo al riguardo poiché potremmo essere facilmente smentiti in questo contesto così fluido".

Operazione (non) offensiva...

"Non ritengo l’operazione come offensiva", afferma Caldato. "Gli azionisti di Banca Generali sanno da tempo che la loro azienda sarebbe prima o poi stata merce di scambio utile. Inoltre, ricevere in cambio azioni della prestigiosa Mediobanca, con un progetto credibile e una estrazione di valore (solo da sinergie circa 300m) e circa un 7% all’anno di dividendo". (di Andrea Persili)