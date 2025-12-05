circle x black
Mediobanca, fonti: "Premier autonoma e ampliamento prodotti corporate e small business"

Negli ultimi giorni, a quanto apprende AdnKronos, si sarebbero "tenuti due incontri (presente anche l'Ad di Mediobanca, Alessandro Melzi d'Eril), organizzati dal top management di Mediobanca Premier

Mediobanca, fonti:
05 dicembre 2025 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia a prendere forma il profilo della nuova Mediobanca. Negli ultimi giorni, a quanto apprende AdnKronos, si sarebbero "tenuti due incontri (presente anche l'Ad di Mediobanca, Alessandro Melzi d'Eril), organizzati dal top management di Mediobanca Premier (specializzata nella gestione del risparmio e degli investimenti di famiglie, professionisti e imprenditori italiani), in cui è stato delineato ed illustrato il nuovo assetto organizzativo ed industriale dell'azienda".

Secondo le fonti sarebbe stato comunicato che "Mediobanca Premier resterà una società anche legalmente autonoma come marchio e come società a sé stante". Nel corso degli incontri sarebbe stato comunicato dall'amministratore delegato di Mediobanca Premier, Gian Luca Sichel, anche un ampliamento dello "scaffale" dei prodotti corporate e small business.

Intanto - sempre secondo a quanto risulta ad AdnKronos - un gruppo di banker di alto profilo "avrebbe lasciato Mediobanca Premier per approdare in Banca Patrimoni Sella". (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mediobanca Premier prodotti corporate
