Inizia a prendere forma il profilo della nuova Mediobanca. Negli ultimi giorni, a quanto apprende AdnKronos, si sarebbero "tenuti due incontri (presente anche l'Ad di Mediobanca, Alessandro Melzi d'Eril), organizzati dal top management di Mediobanca Premier (specializzata nella gestione del risparmio e degli investimenti di famiglie, professionisti e imprenditori italiani), in cui è stato delineato ed illustrato il nuovo assetto organizzativo ed industriale dell'azienda".

Secondo le fonti sarebbe stato comunicato che "Mediobanca Premier resterà una società anche legalmente autonoma come marchio e come società a sé stante". Nel corso degli incontri sarebbe stato comunicato dall'amministratore delegato di Mediobanca Premier, Gian Luca Sichel, anche un ampliamento dello "scaffale" dei prodotti corporate e small business.

Intanto - sempre secondo a quanto risulta ad AdnKronos - un gruppo di banker di alto profilo "avrebbe lasciato Mediobanca Premier per approdare in Banca Patrimoni Sella". (di Andrea Persili)