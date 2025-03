"Non vediamo sinergie, ma dissenergie": l'Ops di Mps su Mediobanca "non è positiva né per la banca né per i nostri azionisti". Così, l'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, al Morgan Stanley Conference. In questi mesi, sottolinea Nagel, sono stati raccolti molti elementi: "Ne abbiamo discusso con i manager e con i clienti della banca: sono contenti di continua a lavorare con noi", dice. Nagel evidenzia la bontà della risposta: "Quello che stiamo facendo e mostrando è che anche in momenti difficili possiamo continuare a superare gli obiettivi", conclude.