Mfe-MediaForEurope ha ottenuto il via libera dell’assemblea straordinaria all’aumento del capitale autorizzato fino a 191,7 milioni di euro, dando al consiglio di amministrazione la facoltà di emettere nuove azioni ordinarie di categoria “A”. Queste potranno essere utilizzate per acquisire azioni di ProSiebenSat1 al di fuori dell’offerta pubblica in corso, attraverso operazioni mirate come scambi ai blocchi o reverse accelerated bookbuilding, senza passare dal diritto di opzione degli azionisti.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’Opa volontaria lanciata a marzo 2025 sul gruppo tedesco, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e costruire un polo media paneuropeo. Tre giorni fa, Mfe ha migliorato l’offerta alzando la parte in azioni da 0,4 a 1,3 azioni Mfe a per ogni azione ProSieben, mantenendo invariata la componente cash a 4,48 euro. Il valore complessivo dell’offerta sale così a circa 8,62 euro per azione, con un premio del 22% rispetto ai corsi recenti. L’adesione resta aperta fino al 13 agosto.