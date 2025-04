La presidenza del Consiglio dei ministri non eserciterà i poteri previsti dal golden power per l'ops lanciata da Mps su Mediobanca. E' lo stesso istituto senese a renderlo noto. La decisione della presidenza è stata assunta accogliendo la proposta del ministero dell'Economia che oggi detiene un pacchetto di Siena pari all'11,7%. Una presa di posizione che avviene a pochi giorni dall'assemblea di Monte Paschi, prevista per il 17 di aprile e dove gli azionisti sembrano sempre più attivi, con ad esempio l'azionista Caltagirone che accresce la sua quota al 9% quasi al pari di Delfin (9,9%) e dove le prese di posizioni sono sempre più nette, con Algebris che ritiene l'ops corretta, così come Pimco e Norges Bank sempre a favore, ma altri sono contro e alcuni ancora non si sono espressi con chiarezza, come Banco Bpm.

Contrario all'operazione è ovviamente Alberto Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca che boccia l'operazione e vede dei pericoli. mentre altri nomi si tirano completamente fuori da qualsiasi ipotesi di coinvolgimento cone Unipol che legge la partita solo da un punto di vista finanziario. Secondo alcuni ambienti finanziari un ruolo decisivo potrebbe averlo Black rock, come possibile ago della bilancia.

Nel frattempo in Borsa oggi nel primo giorno di contrattazioni della settimana e dopo la decisione del governo sul golden power, Mps guadagna intonro alle 12 il 2,46%, a 6,33 euro. Mediobanca guadagna poco meno del 4% a 15,095 euro.