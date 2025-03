"Non siamo usciti da Mediobanca: siamo con una quota finanziaria, non siamo in nessun patto. Abbiamo una quota che è sempre oscillata tra il 2 e 3%". Così il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, in conferenza stampa. Su cosa fare nell'offerta in corso "lo valuteremo come tutti gli investitori finanziari quando l'Ops sarà sul mercato", sottolinea. "Decideremo alla fine come fanno tutti quanti: valuteremo il piano e le prospettive dell'acquirente in ottica finanziaria", conclude.