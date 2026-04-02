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Mps, fonti: "Previsioni? In genere allineamento Iss-Glass Lewis intorno a 83%"

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Risulta da uno studio su delibere che riguardano società quotate in Italia che AdnKronos ha potuto visionare

Mps, fonti:
02 aprile 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'allineamento generale tra Iss e Glass Lewis sulle raccomandazioni per le delibere societarie oscilla intorno all'83-85%. E' quanto risulta da uno studio su delibere che riguardano società quotate in Italia che AdnKronos ha potuto visionare: risultano picchi al 96% su bilancio/dividendo e minimi al 61% su acquisti azioni proprie.

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"Il tasso di allineamento tra Iss e Glass Lewis risulta generalmente elevato, soprattutto sulle tematiche di governance più consolidate, come indipendenza dei consigli, diritti degli azionisti e assetti di controllo (che poi sono gli elementi più oggettivi in fase di analisi di sostenibilità)", commenta all'AdnKronos Michele Calcaterra, professore di Corporate Finance alla Università Bocconi, interpellato sulla questione di Mps in attesa ancora del secondo parere del proxy advisor Glass Lewis.

"Questa convergenza, poi, deriva da una progressiva standardizzazione delle best practice a livello internazionale, nonché dall’influenza di quadri regolatori e codici di corporate governance che hanno reso tali ambiti sostanzialmente molto simili", sottolinea.

In caso poi di parere divergente tra i due proxy, a quanto risulta sempre dallo studio, risulterebbe un maggiore allineamento degli investitori istituzionali con Iss, con valori medi compresi in modo approssimativo tra il 90% ed il 93%, mentre Glass Lewis dimostra un allineamento medio dell’87,8%. In caso di disallineamento tra i due advisor, spiega ancora Calcaterra, "l’evidenza empirica suggerisce una tendenza prevalente a seguire Iss, che beneficia di una maggiore diffusione tra gli investitori globali e di una più profonda integrazione nei sistemi di voto di molti asset manager", conclude. (di Andrea Persili)

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Tag
proxy advisor sostenibilità aziende quotate Mps
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