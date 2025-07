Mps su Mediobanca: soglia minima 35%. Solo contando le azioni di Delfin, Caltagirone e delle Casse di previdenza, è possibile agganciare quella quota. Di mezzo un'inchiesta della Procura di Milano, "ma nel lungo periodo saranno i fondamentali economici e la sostenibilità industriale del progetto a determinare il successo o meno dell’Ops". Lo sostiene in un'intervista all'Adnkronos Michele Calcaterra, professore di Finance Corporate all'Università Bocconi.

Alla luce del documento di Mps di ieri, vede probabile l'integrazione con Mediobanca?

L’ipotesi di un’integrazione tra Mps e Mediobanca è certamente ambiziosa, ma non del tutto fuori portata. Il documento Mps traccia un progetto chiaro di rafforzamento del proprio posizionamento strategico. Tuttavia, la probabilità dell’integrazione dipenderà non solo dalla risposta del mercato, ma anche dalle scelte dei principali azionisti di Mediobanca e dall’atteggiamento delle istituzioni

Mps si tiene bassa, basta il 35%? È sufficiente secondo lei per controllare Mediobanca?

Tecnicamente, una quota del 35% è significativa e potrebbe già garantire un’influenza decisiva in assemblea, soprattutto se la partecipazione azionaria è molto frammentata. Tuttavia, il “controllo” effettivo non si esercita solo con le azioni, ma anche con l’appoggio del mercato e la legittimità percepita. Senza un consenso diffuso, anche il 35% potrebbe rivelarsi fragile.

Qual è il vero obiettivo minimo, quella soglia necessaria per esercitare un vero controllo?

Ovviamente il controllo effettivo si esercita intorno al 50% più uno, ma in contesti come questo dove la compagine azionaria è dispersa e non vi è un nocciolo duro forte, soglie anche inferiori — attorno al 30-40% — possono essere sufficienti per assumere il controllo, soprattutto se accompagnate da una governance stabile e supporto istituzionale che, allo stato, sembra proprio esserci.

Il patto di consultazione si è ristretto al 7%, alcuni soci storici stanno abbandonando Mediobanca. Secondo lei i fondi alla fine potrebbero premiare l’offerta di Mps?

È possibile. I fondi sono generalmente orientati al valore e al rendimento. Se l’offerta Mps, come stimo, viene percepita come capace di generare sinergie e crescita di valore per l’azionista, non è escluso che una parte significativa degli investitori istituzionali possa vederla positivamente, soprattutto in assenza di un’alternativa concreta.

L’inchiesta avviata dalla Procura di Milano, a suo avviso, è in grado di incidere sulle sorti dell’Ops o alla fine deciderà comunque il mercato?

Le inchieste giudiziarie possono influire sul sentiment degli investitori e sul clima generale dell’operazione, ma nel lungo periodo saranno i fondamentali economici e la sostenibilità industriale del progetto a determinare il successo o meno dell’Ops. Il mercato, quindi, resta l’arbitro principale, salvo fatti gravi o ostativi.

La scelta di concludere l’Ops a settembre, anziché agosto, a cosa serve a suo avviso?

Settembre garantisce una maggiore attenzione da parte del mercato, degli azionisti e dei media, rispetto al mese di agosto, tipicamente segnato da minori volumi e attenzione. È una mossa che sembra voler favorire una maggiore trasparenza e partecipazione, cercando legittimazione anche “etica” oltre che tecnica.

Che tipo di banca nascerà dalla fusione tra Mps e Mediobanca?

Potenzialmente una banca universale con un profilo inedito nel panorama italiano: forte nella consulenza finanziaria, nel wealth management e nei servizi alle imprese, ma anche con una base retail significativa grazie al portafoglio Mps. Resta da vedere come verranno armonizzate culture aziendali e modelli di business molto diversi. (di Andrea Persili)