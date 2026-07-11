Il Monte dei Paschi di Siena manterrà un approccio aperto nella valutazione delle opzioni strategiche, con l'obiettivo di individuare la soluzione più favorevole per gli azionisti. Lo ha affermato - come riportano diversi media tra cui Quotidiano Nazionale e Sole 24 Ore - l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, intervenendo all'iniziativa "La Terrazza" a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena.

"Adesso Intesa fa questa operazione. C'è una regola che non permette di esprimersi sull'operazione. Quello che posso dire è che noi continuiamo nella nostra attività e valuteremo tutte le offerte formulate e tutte le opzioni per fare il bene della banca e abbiamo il dovere di cercare se ci sono proposte migliori nell'interesse dei soci", ha dichiarato il manager, senza entrare nel merito delle operazioni in corso. Lovaglio ha quindi ribadito il valore strategico dell'istituto senese, definendolo "una risorsa di grande valore per il Paese, più di quello che ci dicono, più dei 30 miliardi", sottolineando come il principale punto di forza della banca risieda nel capitale umano. "La sua forza è nella rete di persone. È un'infrastruttura fortissima, una combinazione di capacità dei colleghi ma anche di affezione e di comunità", ha affermato.

L'amministratore delegato - sempre come riportano i media - non avrebbe invece risposto alle domande sulla possibilità che già la prossima settimana possa arrivare una prima valutazione sia dell'offerta di Intesa Sanpaolo sia dell'ipotesi di aggregazione con Banco Bpm. Secondo fonti di mercato consultate da Adnkronos, le dichiarazioni del ceo alimentano le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su possibili scenari alternativi. Secondo le stesse fonti, il riferimento alla ricerca di "proposte migliori" potrebbe rafforzare l'ipotesi, anticipata da Il Sole 24 Ore, di una "terza via" allo studio del vertice di Mps. Tra le opzioni ipotizzate figura un possibile asse con Generali, finalizzato a costruire un'alternativa all'offerta di Intesa Sanpaolo. Secondo il quotidiano economico, Lovaglio e l'amministratore delegato del Leone, Philippe Donnet, si sarebbero incontrati almeno in un paio di occasioni per discutere di un progetto diverso da quello avanzato da Ca' de Sass. Al momento, non vi sono conferme ufficiali sull'esistenza di un'operazione concreta.