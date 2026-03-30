circle x black
Cerca nel sito
 

Mps, proxy advisor Iss raccomanda voto per lista presentata da Cda uscente

sponsor

La lista vede Fabrizio Palermo candidato alla carica di Ad. Di contro, Iss ha raccomandato di votare contro la lista di Plt Holding, che sostiene Lovaglio, e contro quella di minoranza degli investitori istituzionali

Mps - Fotogramma /Ipa
Mps - Fotogramma /Ipa
30 marzo 2026 | 20.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il proxy advisor Iss ha raccomandato agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena di votare a favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente, che vede Fabrizio Palermo candidato alla carica di amministratore delegato. Di contro, ha raccomandato agli azionisti della banca di votare contro la lista di Plt Holding, che sostiene Lovaglio, e contro quella di minoranza degli investitori istituzionali. Iss mette in evidenza che "pur riconoscendo le problematiche del processo" è il dissidente "che deve presentare argomentazioni convincenti a favore del cambiamento", elemento, spiegano, "ancora più cruciale quando si cerca di ottenere un cambio di maggioranza".

CTA

Per questo, spiega il proxy, la valutazione "del processo" deve essere fatto nella seconda votazione a cui sarà soggetta la lista del cda nel caso in cui risultasse vincente: a tal proposito, Iss raccomanda di votare contro il candidato presidente Nicola Maione per preoccupazioni che "riguardano la trasparenza, la pianificazione della successione e l'accountability complessiva" mentre consiglia di votare a favore dell'elezione del candidato ceo Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi che l'istituto bancario, sottolinea Iss, "ritiene in possesso delle competenze e dell'esperienza necessarie per ricoprire la carica di amministratore delegato" e che comunque - anche in caso di mancata elezione ad Ad - "potrebbero continuare a contribuire con la loro esperienza nel settore finanziario in qualità di consiglieri".

Nel report del proxy advisor viene suggerito di bocciare anche l'attuale presidente del comitato nomine Domenico Lombardi. Viene consigliato anche il voto contrario ad altri consiglieri ritenuti non in possesso dei requisiti di indipendenza.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Banca Monte dei Paschi di Siena proxy advisor voto lista Cda
Vedi anche
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza