Il gruppo Otb, cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, e le aziende Staff International e Brave Kid, sta valutando la possibilità di aumentare i prezzi negli Stati Uniti, nel caso in cui l'amministrazione Trump dovesse imporre dei dazi commerciali. “Stiamo valutando negli Usa un possibile incremento dei prezzi dell’8-9% per mantenere i margini” dice Ubaldo Minelli, amministratore delegato del gruppo Otb, a margine della presentazione del bilancio di sostenibilità 2024, a Milano.

Per il top manager, “c’è un quadro normativo in divenire e ci siamo posti la domanda se aumentare i prezzi in Usa. Abbiamo fatto anche alcune simulazioni per quello che sarebbe l’impatto per il nostro gruppo in termini di oneri, se venissero confermati i dazi introdotti. Stiamo valutando brand per brand per possibili azioni da intraprendere per ridurre l’impatto, perché se venissero reintrodotti i dazi un impatto ci sarebbe”.