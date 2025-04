Morte di Papa Francesco, e sulla piattaforma di scommesse Polymarket sono andati in fumo oltre un milione di euro puntati sull’evento “No Pope in 2025”, ovvero sulla previsione che non ci sarebbe stato un nuovo Papa prima della fine dell’anno prossimo.

E' uno dei mercati più seguiti della piattaforma blockchain, dove si scommette su eventi futuri come se fossero titoli in Borsa. La domanda secca: ci sarà un nuovo Papa entro il 31 dicembre 2025? Migliaia di utenti avevano risposto “no”, convinti che Papa Francesco sarebbe rimasto in carica — o in vita — almeno fino al 2026. Avevano torto.

Il mercato era decollato nei mesi scorsi, tra bollettini medici, ricoveri e voci di dimissioni. Nei momenti peggiori per la salute del Papa, la probabilità di un nuovo Pontefice entro il 2025 aveva toccato l’84%. Poi, con segnali di ripresa, era scesa sotto il 50%. Molti hanno pensato che il peggio fosse passato. Ma il destino ha deciso diversamente. (di Andrea Persili)