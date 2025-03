"Qui nessuno ha paura dei lupi e la Popolare di Sondrio si muove tranquillamente nel bosco anche da sola, come ha fatto con successo finora". Così 'Insieme per la Popolare', l'associazione che raggruppa più di 4.000 mila piccoli azionisti di Pop Sondrio, commenta le parole del presidente di Unipol, Carlo Cimbri, che oggi, parlando dell'ops lanciata da Bper sull'istituto valtellinese, ha detto che non si sopravvive da soli in un bosco di lupi.

"La Popolare di Sondrio -si legge nella nota dei piccoli azionisti- è diversa dagli altri istituti ed è diverso il modo di fare credito e di relazionarsi con la clientela; non a caso, in tutti questi anni Bps ha continuato a crescere, grazie a un modello di fare banca distintivo e vincente. Si può anche dire che quello tra Bper e Sondrio è un matrimonio naturale -prosegue la nota- ma fino a prova contraria i matrimoni si fanno fra consenzienti, se si vuole che poggino su solide fondamenta e siano duraturi e profittevoli, mentre l’operazione proposta da Bper non è stata preventivamente discussa, né concordata. Non entriamo poi nel merito delle supposizioni giornalistiche e dei conseguenti commenti".

"Ad ogni buon conto -conclude la nota- ci fa molto piacere che la Banca goda di ottima considerazione sul mercato, anche in virtù della recente pubblicazione del Piano industriale".