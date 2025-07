“Fino al rilancio di giovedì sera, l’offerta era a sconto rispetto alle quotazioni di mercato. Nei fatti, era una non-offerta. Nessun investitore razionale avrebbe aderito. Sorprende che Bper abbia atteso così a lungo per un rilancio, ma sappiamo bene che nelle offerte pubbliche le adesioni si giocano tutte negli ultimi giorni. Insomma, la partita è aperta". Così in un'intervista all'Adnkronos Insieme per la Popolare, l’associazione dei piccoli azionisti della Popolare di Sondrio. "Il premio rispetto ai valori di borsa giovedì è modesto [a giovedì sera era del 3%, visto che 11,74 era il prezzo di chiusura Bps; concambio 1,45: vale a dire 11,10 in euro “carta” Bper + 1 cash = 12,10], già sceso praticamente a zero il venerdì, vedendo come ha reagito il mercato nelle 24 ore successive. Non ci pare un premio sufficiente e non lo è neppure per il mercato, considerando che le sinergie che deriverebbero dall’operazione sono perlopiù costruite sui punti di forza della Popolare di Sondrio, con un apporto di Bper marginale”, sottolineano i piccoli azionisti.

L'andamento dei due titoli di venerdì (Bps +0,64%; Bper -1,96%) premia il rilancio, differenze tra investitori retail e istituzionali?

“Ogni Azionista retail agisce come ritiene, ma è evidente che in un’operazione così, con Unipol presente in entrambe le banche in una posizione di maggioranza relativa, quindi anche in entrambi i Consigli di Amministrazione, l’esistenza di un’Associazione come la nostra non può che far bene. Non bisogna ignorare che l’azionariato diffuso sul territorio detiene circa un terzo di Sondrio. Comunque, relativamente agli istituzionali, ci è stato detto per mesi che non avrebbero seguito le nostre logiche, eppure alla prova dei fatti le adesioni si sono rivelate molto modeste e Unipol ha dovuto aderire perché sennò non superavano l’1% ad una settimana dalla chiusura. Ci saremmo attesi un rilancio maggiore, non dico doppio ma perlomeno superiore a €1,50. Sarebbe un bel modo per Bper di riconoscere il valore della Popolare di Sondrio, non solo a parole ma anche coi fatti”.

L'Ad di Bper Papa è venuto a Sondrio lunedì 30. Possibilità di negoziare?

L’amministratore delegato Papa e il presidente Cerchiai sono venuti a Sondrio lunedì 30 giugno. Non siamo stati invitati e chi c’era ci ha descritto un evento molto poco partecipato, una quindicina di persone perlopiù scettiche all’operazione. La nostra difficoltà a dialogare con BPER risiede nel fatto che, al di là del prezzo che pure rimane basso, non siamo convinti del valore industriale di questa operazione.Gli analisti finanziari descrivono l’operazione come “ovvia”, Carlo Cimbri l’ha definita “soporifera”. In particolare, viene citata la comune radice popolare delle due banche e il fatto che condividono alcune fabbriche prodotto (Arca SGR nell’asset management, Arca Vita e Arca Assicurazioni nell’insurance). Col dovuto rispetto, ci pare un’analisi superficiale e poco convincente".

C'è un problema sulle filiali?

Una porzione straordinariamente ampia delle filiali della Popolare di Sondrio è vicina a filiali Bper: non esiste complementarietà geografica, c’è ampia sovrapposizione. L’offerta è quindi destinata a sradicare la clientela e indebolire i rapporti che ha instaurato nei decenni col personale della banca. Ci pare un approccio miope, posto che il business bancario profittevole è sempre più relazionale.

Sono aspetti trascurati da Bper a vostro avviso?

Questi deal di M&A troppo spesso si basano su calcoli finanziari svolti a tavolino, ma le integrazioni si realizzano sul campo e se non vengono studiate bene prima, poi quando ce ne si accorge è troppo tardi. Moltissime fusioni mancano di realizzare le sinergie promesse, soprattutto quando insistono sul fronte dei ricavi. Questo è un fatto noto ma che troppo spesso, presi dal desiderio di completare deal, ci si dimentica.

Sondrio è da tempo considerata una target di possibili M&A. Non sta accadendo quello che doveva succedere. Non è Bper la migliore candidata possibile?

No. La prospettiva del “risiko bancario” in corso in Italia è per definizione limitante: Banca Popolare di Sondrio è radicata in Lombardia e nel nord Italia, principalmente in aree che scambiano più con la Germania che col resto dell’Italia. Le nostre imprese sono abituate a esportare e hanno sempre trovato in Bps un partner di servizio evoluto. Possibile che lo sguardo ora debba rimanere concentrato sui pochi gruppi italiani? Sia ben chiaro, la tentazione a preferire l’opzione domestica c’è anche per noi, ma se si tratta di un’opzione così problematica è dovere di tutti ricercare alternative migliori.

C'è l'interesse degli olandesi di Ing...

Abbiamo letto tutti dell’interesse di Ing, un gruppo finanziario di rilevanza globale che ha dimostrato nella sua storia di fare acquisizioni con forte logica industriale, rispettando le realtà locali e dando loro lo spazio e il tempo per integrarsi senza disperdere valore. Non sappiamo se l’interesse di Ing sia ancora reale, certo non vorranno apparire come quelli che creano problemi in altri paesi.

Ma qui non si tratta di creare problemi ma di risolverli. L’offerta di Bper è destinata a impoverire il sistema bancario italiano e le piccole e medie imprese che serve. Al nostro territorio occorre un partner con le spalle larghe e proiettato nel mondo: i tempi che ci attendono potremo affrontarli solo con un piede saldo in Europa.

Cosa chiede la vostra associazione?

Non siamo certo noi a dover dettare approcci o suggerire nulla a nessuno. Ogni Azionista farà le sue valutazioni e noi le nostre le stiamo facendo. Se l’offerta di Bper Banca rimarrà l’unica sul piatto, sarà bene che Bper Banca si spinga oltre gli impegni che ha già assunto. Se ce ne saranno altre, le valuteremo secondo una logica industriale e di lungo periodo. (di Andrea Persili)