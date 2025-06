“Siamo decisamente soddisfatti dell’interesse che questa iniziativa ha riscosso: il racconto del nostro nuovo Piano industriale 2025-27, “Our Way Forward - Avanti a modo nostro” altro non è stato che uno stimolo per un dialogo con la nostra clientela più affezionata, i territori e le comunità in cui operiamo”. Così il consigliere delegato e direttore generale Mario Alberto Pedranzini, all'hotel Rome Cavalieri a Roma, l’ultima tappa del Roadshow dei Territori organizzato da Banca Popolare di Sondrio per presentare il nuovo Piano industriale 2025-27.

“Imprenditori e azionisti da tutta la Lombardia e, con stasera, della provincia di Roma - i territori in cui abbiamo sviluppato negli anni una presenza di prim’ordine per capillarità e qualità dei nostri servizi - hanno confermato il ruolo della banca nel rispondere alle loro esigenze e aspettative. Non si tratta solo di prodotti o numeri, ma di relazioni e fiducia costruiti nel tempo”, sottolinea.

“Le nostre non sono qualità industriali che si costruiscono dall’oggi al domani. Si sente parlare spesso di ascolto e di sostegno – valori importanti - che per noi sono sempre stati elementi fondanti del nostro modo di fare banca”, conclude.