Occhio al risiko bancario, una delle esternalità può essere rappresentato dal credit crunch. A lanciare l'allarme all'Adnkronos è Aminata Gabriella Fall, economista femminista: sul web conosciuta come "Pecuniami". "In caso di fusione tra due banche - spiega - se un'impresa aveva una linea di credito con ciascuna di esse, potrebbe trovarsi con una sola linea nel nuovo gruppo, magari ridotta rispetto al totale precedente", sottolinea. "Questo crea un nuovo tipo di rischio per l'impresa. Inoltre, potrebbe diventare ancora più difficile accedere al credito, perché i soggetti presenti sul territorio diventano sempre meno".

Questo soprattutto in caso di aggregazioni tra banche popolari: "Le banche locali, popolari, ben radicate nel tessuto economico dei territori, rischiano quindi di perdere la loro funzione storica: quella di supportare le piccole imprese", afferma. "Questo scenario non è sempre inevitabile, ma è sicuramente un rischio da tenere in considerazione".

Ci sono sicuramente dei pro nel processo di concentrazione bancaria, dice l'economista, che è quello di cui si parla più spesso. "Si parte dalla fusione di banche piccole o medie — i cosiddetti istituti "positoriali" — fino alla nascita di grandi gruppi bancari che dominano quasi l’intero sistema finanziario". Un vantaggio evident, sottolinea, "è la maggiore stabilità che queste grandi banche possono offrire. La paura di vedere fallire una banca, come è accaduto nel 2008 con Lehman Brothers, è concreta e comprensibile. Quindi, da questo punto di vista, la presenza di grandi gruppi può rappresentare un punto di forza".

Ma ci sono anche dei contro, e alcuni sono piuttosto rilevanti "soprattutto quando a scomparire sono le banche più piccole. In Italia, dove il tessuto economico è composto in larga parte da piccole e micro imprese, spesso a conduzione familiare, queste banche locali giocano un ruolo essenziale nel garantire l’accesso al credito". Proprio questa struttura "ha portato le imprese italiane a essere "pluribancate", cioè a distribuire il proprio fabbisogno finanziario tra diversi istituti. Questo significa avere più linee di credito con banche diverse, e quindi anche un rischio distribuito". (di Andrea Persili)