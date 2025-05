Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si è attestato a 101 punti base, dopo essere sceso durante la giornata al di sotto della soglia simbolica dei 100 punti base. Non accadeva dal 2021, periodo in cui alla guida del governo c’era Mario Draghi. Il rendimento del Btp decennale italiano si posiziona ora al 3,70%.

La premier Giorgia Meloni ha commentato: “Oggi lo spread è sceso sotto i 100 punti base”, sottolineando come questo significhi che “i titoli di Stato italiani vengono percepiti come più sicuri rispetto a quelli tedeschi”.

Il calo dello spread è stato piuttosto graduale a partire dalla fine di giugno, quando il differenziale si aggirava intorno ai 160 punti. C'è stata una breve impennata in seguito agli annunci di dazi incrociati da parte di Donald Trump. In quel periodo lo spread era risalito in area 128, facendo temere una nuova fase di instabilità, come spesso accaduto in passato in corrispondenza di tensioni internazionali. La tendenza alla discesa si è poi rapidamente ristabilita.