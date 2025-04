L'uso del golden power da parte degli Stati membri deve essere "proporzionato". Lo sottolinea il portavoce della Commissione Europea Thomas Regnier, rispondendo, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, in merito alle condizioni poste dal governo italiano all'Ops annunciata da Unicredit su Banco Bpm. Il portavoce premette che "la Commissione non commenta mai casi singoli", ma poi, a domanda, aggiunge che "da una prospettiva di sicurezza e ordine pubblico, gli Stati membri hanno la responsabilità di attuare restrizioni alle libertà dei mercati attraverso le loro leggi nazionali. E' molto importante per noi che queste restrizioni alle libertà fondamentali siano consentite solo se sono proporzionate".