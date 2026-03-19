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Unicredit, Bonanni (ex Cisl): "In Commerz grumolo nazionalista, altro che difesa dei posti di lavoro"

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Unicredit, Bonanni (ex Cisl):
19 marzo 2026 | 12.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sembra esserci un vero e proprio grumolo di nazionalismo" in quella realtà "difficile da giustificare e ancora più difficile da accettare in un mercato che si definisce europeo”. È netto il giudizio all'AdnKronos dell'ex segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, sull’affaire UniCredit–Commerzbank, segnato dalle resistenze dei sindacati tedeschi.Per Bonanni non si tratta di una normale dialettica sindacale, ma di una chiusura che “fa catenaccio” e arriva a scavalcare principi cardine dell’Unione europea, come la libera circolazione delle attività imprenditoriali.

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Una postura "che appare ancora più incomprensibile se si considera il livello di integrazione e cooperazione economica tra Italia e Germania, da sempre tra i più avanzati e virtuosi in Europa".“Qui non siamo di fronte alla difesa dei lavoratori – afferma – ma a una narrazione che rischia di diventare pura strumentalizzazione populistica”. Secondo l’ex leader della Cisl, infatti, il richiamo al rischio occupazionale "non trova riscontri concreti, mentre emerge con più evidenza la volontà di difendere assetti consolidati e interessi interni al management".Il punto, sottolinea, è che proprio nel settore del credito si registra un’anomalia evidente: “In tutti gli altri comparti – dall’industria alla componentistica – la collaborazione italo-tedesca funziona, cresce ed è persino celebrata. Qui invece si alzano muri”. Un comportamento che, aggiunge, “non è all’altezza di un’economia evoluta e rischia di minare la credibilità stessa del progetto europeo”.

Per Bonanni, se esistono timori reali, la strada è una sola: il confronto. “Si aprano tavoli con il governo, si costruiscano accordi che garantiscano diritti e tutele secondo le regole tedesche. Tutto il resto – conclude – è solo resistenza ideologica, quando non apertamente populista, che finisce per difendere più le posizioni di potere che i lavoratori”. (di Andrea Persili)

Riproduzione riservata
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Tag
UniCredit Commerzbank nazionalismo difesa dei posti di lavoro libera circolazione delle attività imprenditoriali
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