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Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il mercato"

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Il ministro degli Esteri a Bruxelles

La sede di Unicredit a Milano (Fotogramma)
La sede di Unicredit a Milano (Fotogramma)
19 marzo 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella partita giocata da Unicredit su Commerzbank, deve prevalere il "libero mercato". Lo dice il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles, durante il quale, riferisce, non ha toccato il tema dell'offerta della banca milanese sulla seconda banca tedesca con il cancelliere Friedrich Merz.

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"Siamo all'interno dell'Unione Europea - afferma Tajani - non mi scandalizzo quando ci sono offerte o iniziative di Paesi europei in Italia", pertanto "non credo che ci sia da scandalizzarsi se ci sono iniziative di imprese italiane, siano esse anche bancarie, all'interno del mercato unico".

"Ovviamente - continua - ci sarà chi è a favore, chi è contro, ma per me decide sempre il mercato. E' una questione di principio: non sono né a favore né contro, io sono per il libero mercato. Non è una scelta a sostegno di una banca piuttosto che di un'altra. L'ho sempre detto. E questo discorso vale anche per l'Italia", conclude.

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Unicredit Commerzbank Antonio Tajani Unione Bancaria
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