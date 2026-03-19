Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il mercato"

Nella partita giocata da Unicredit su Commerzbank, deve prevalere il "libero mercato". Lo dice il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del prevertice del Ppe a Bruxelles, durante il quale, riferisce, non ha toccato il tema dell'offerta della banca milanese sulla seconda banca tedesca con il cancelliere Friedrich Merz.

"Siamo all'interno dell'Unione Europea - afferma Tajani - non mi scandalizzo quando ci sono offerte o iniziative di Paesi europei in Italia", pertanto "non credo che ci sia da scandalizzarsi se ci sono iniziative di imprese italiane, siano esse anche bancarie, all'interno del mercato unico".

"Ovviamente - continua - ci sarà chi è a favore, chi è contro, ma per me decide sempre il mercato. E' una questione di principio: non sono né a favore né contro, io sono per il libero mercato. Non è una scelta a sostegno di una banca piuttosto che di un'altra. L'ho sempre detto. E questo discorso vale anche per l'Italia", conclude.