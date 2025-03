"Nel nome della semplicità e dell’allineamento con quanto richiesto dagli altri continenti, non dovremmo rinunciare a un sistema che garantisce alle banche la resilienza necessaria per tutti gli europei. Un settore bancario europeo sicuro è essenziale. L'accordo di Basilea 3 deve certamente continuare a essere rispettato e tutti i segmenti previsti, indipendentemente dalle dimensioni – piccole, medie, grandi o frutto di fusioni – dovranno aderire ai requisiti" di quel quadro normativo. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde durante un'audizione al Parlamento europeo, in merito al recente nulla osta dell'istituzione che guida all'acquisto da parte della banca italiana Unicredit di una partecipazione diretta nelle quote della tedesca Commerzbank fino al 29,9%. Il riferimento è all'insieme di standard internazionali che richiedono alle banche di mantenere livelli più elevati di capitale e liquidità per rafforzare la loro resilienza finanziaria e ridurre il rischio di crisi sistemiche, quadro che prende il nome di Basilea 3.