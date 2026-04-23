Unicredit porta la propria quota in Generali all’8,72%, in crescita rispetto al 6,68% circa detenuto in precedenza. Un rafforzamento graduale ma costante, che smentisce di fatto le interpretazioni circolate nei mesi scorsi su una presunta riduzione della partecipazione.

L’equivoco, stando a quanto appreso da AdnKronos da fonti finanziarie, nasce da alcune dichiarazioni del management dell'istituto di Piazza Gae Aulenti, in cui si faceva riferimento a una soglia “inferiore al 2%”: non si trattava però della quota azionaria, bensì del rischio residuo sull’esposizione. In altre parole, Unicredit ha coperto quasi interamente la posizione in Generali attraverso strumenti finanziari, mantenendo l’investimento ma riducendone l’impatto in termini di capitale e volatilità.

Cosa c'è dietro? La linea ufficiale resta prudente. Da Piazza Gae Aulenti si continua a definire la quota come un investimento finanziario, utile a generare rendimento e a sostenere partnership commerciali già attive in ambiti come bancassicurazione e wealth management. Un portavoce di Unicredit ha subito sottolineato che quello in Generali è "un investimento finanziario. Ci garantisce un rendimento finanziario interessante. La posizione complessiva è in gran parte coperta, il che riduce al minimo l'esposizione economica e l'assorbimento di capitale. Abbiamo inoltre una partnership commerciale con Generali in diverse aree di business”.

Parte del mercato legge l’operazione in modo più articolato. Una partecipazione prossima al 9% "è già abbastanza rilevante da dare un certo peso anche sul piano della governance", dice all'AdnKronos Michele Calcaterra, professore di Corporate Finance alla Università Bocconi. Secondo Calcaterra, "è difficile ignorare gli incroci con Delfin, Mediobanca e il dossier Mps".

Il dossier si inserisce infatti in un contesto più ampio di riassetto del sistema finanziario italiano. Generali rappresenta uno snodo centrale attorno a cui ruotano interessi bancari e industriali, e la mossa di Unicredit potrebbe intrecciarsi - secondo alcune letture - con le strategie di altri grandi attori. Tra questi, la holding Delfin, azionista rilevante sia in Generali sia in altri gruppi chiave, e Mediobanca, storicamente perno degli equilibri nel Leone.

Secondo quanto apprende AdnKronos, a Piazza Affari le voci si rincorrono senza soluzione di continuità: Delfin, che ha quote importanti nel Monte dei Paschi, intende tenerle o meno? Davvero Unicredit potrebbe aquistare quelle quota fornendo liquidità a Delfin? Per ora sono rumors, non confermati, ma di certo intrecciano trasversalmente i grandi attori della finanza italiana. E sullo sfondo lasciano la domanda delle domande: se Generali emerge come il vero baricentro del sistema e Unicredit si muove, cosa farà Intesa Sanpaolo? (di Andrea Persili)