Alla vigilia dell’assemblea di UniCredit, tra bilanci, governance e strategie industriali, c’è sempre uno spazio – spesso il più umano, a tratti surreale – riservato alle domande dei soci. Un microcosmo dove convivono curiosità legittime, sospetti radicali e interrogativi che sfiorano il paradosso. Anche quest’anno non mancano esempi destinati a lasciare il segno.

C’è chi va dritto al punto, senza giri di parole: Domanda 84: "Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori?” La replica della banca è netta e rituale: “La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea. La risposta è in ogni caso negativa.” Il tema ritorna, quasi come un’ossessione, quasi fantozziana, con una variazione più tecnica: Domanda 85: “Se c'è e come funziona la retrocessione di fine anno all'ufficio acquisti". Ancora una volta, la risposta segue lo stesso schema: “La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea. La risposta è in ogni caso negativa.”

Poi lo sguardo si allarga alla geopolitica: Domanda 86: “vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare Cina, Russia e India ?” La banca ribadisce: “La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea. La risposta è in ogni caso negativa.” Non manca il sospetto più diretto, quasi da romanzo finanziario. Domanda 87: “vorrei conoscere se si è incassato in nero ?”. E la risposta, ormai prevedibile nella forma: “La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea. La risposta è in ogni caso negativa.”

Quando si arriva al terreno scivoloso dei mercati, il tono cambia leggermente: Domanda 88: “vorrei conoscere se si e’ fatto insider trading ?”. Qui la banca aggiunge un elemento in più: “La domanda non è pertinente all’ordine del giorno; tuttavia, possiamo confermare che nell’esercizio scorso non vi sono stati procedimenti per insider trading né a carico della Banca né dei suoi esponenti.” C’è spazio anche per interrogativi più “culturali”, legati a sponsorizzazioni e grandi eventi: quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed Expo 2015 o altre? Per cosa e per quanto?” La risposta resta asciutta: “UniCredit non ha sponsorizzato né il ‘Meeting di Rimini di CL’ né ‘EXPO 2015’.”

E poi l’arte, con una curiosità che sa di inventario patrimoniale: Domanda 99: “vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte ? da chi e per quale ammontare?” Qui il chiarimento è più articolato: “Nel 2025 UniCredit non ha acquistato nessuna opera d’arte. Tuttavia, tre nuove opere sono entrate a far parte della Unicredit Art Collection a seguito di due collaborazioni: - un'opera realizzata nell’ambito della sponsorizzazione Tomorrows UniCredit Residency and Production Award; - due opere realizzate nell’ambito del progetto Ecosystems as Living Communities.”

Infine, una domanda che sembra uscita da un’inchiesta ambientale: Domanda 52: "Avete fatto smaltimento illegale di rifiuti tossici?". La risposta, ancora una volta, richiama il perimetro formale: “La domanda non è pertinente agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Ad ogni modo, tutti i nostri rifiuti vengono smaltiti in conformità alla normativa applicabile.” (di Andrea Persili)