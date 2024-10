Apre a Roma 'Buono&Co', eccellenze gastronomiche nel cuore di Trastevere

Un nuovo angolo gourmet nel cuore di Trastevere: a Piazza Mastai viene inaugurato oggi alle 18 il frutto di un progetto innovativo dedicato al cibo di qualità: è 'Buono&Co', allo stesso tempo supermercato e laboratorio del gusto. La mente di questa iniziativa è David Stefanelli, 56enne, una vita nel mondo del food: “Volevo cambiare il modo di pensare il commercio, di innovare, far incontrare il classico 'alimentari' di una volta con il cliente moderno, instaurare con lui un rapporto di fiducia, fatto di consigli e scoperta di prodotti, prettamente provenienti dal Lazio”. La sfida per Stefanelli è duplice: “Vorrei offrire una realtà, al fianco dei grandi competitor di zona, per offrire un servizio diverso e genuino. Dall’altra parte, mi piacerebbe anche l'idea di prendermi cura di Piazza Mastai, punto importantissimo di Trastevere, per i tanti romani e i molti turisti che passano ogni giorno”.

Il locale, che sorge di fronte allo storico edificio dell'antica Manifattura Pontificia dei Tabacchi, è diviso in due: a livello strada trova spazio un fornito supermercato dove nulla è lasciato al caso e fra i tanti scaffali spunta una grande varietà di prodotti di livello. Al piano di sotto c’è un'area per mangiare sul posto ciò che il laboratorio produce. Anche in questo caso “una via di mezzo fra la norcineria e la tavola calda, per le esigenze della clientela di oggi”, spiega Stefanelli. Quasi a metà tra i due livelli fa bella mostra di sè 'Containers', opera dello scultore Jago.

Per lanciare questa nuova insegna alimentare, Buono&Co ha pensato di creare la sua mascotte: si chiama Gustav* e ha i colori bianco-arancio del nuovo marchio: "Gustav* siamo un po' tutti noi, mi rivedo molto in lui - conclude Stefanelli - e mi auguro che possa essere il simbolo della felicità che io ho ritrovato in questa nuova avventura". L'ambientazione poi è curatissima: l'illuminazione a led impreziosisce il locale, mentre pavimenti e maioliche sui muri danno la sensazione di un locale nuovo ma, al contempo, familiare.