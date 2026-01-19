circle x black
Giappone-Italia, intesa su sicurezza ed economia: al centro difesa, Ucraina e Indo-Pacifico
19 gennaio 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’intesa è stata raggiunta a Tokyo nel corso del primo incontro faccia a faccia tra il primo ministro giapponese Sanae Takaichi e la premier italiana Giorgia Meloni.

Al centro dei colloqui l’accelerazione della cooperazione sulla difesa, in particolare sul programma di sviluppo del caccia di nuova generazione che coinvolge anche il Regno Unito, e il rafforzamento della collaborazione sulla sicurezza economica, con un focus sull’espansione delle catene di approvvigionamento dei minerali critici.

Le due leader hanno inoltre discusso dell’invasione russa dell’Ucraina e delle dinamiche legate alla Cina, ribadendo l’impegno comune per un Indo-Pacifico libero e aperto e per il raggiungimento di una pace giusta e duratura in Ucraina.

“In una dichiarazione congiunta – hanno affermato Takaichi e Meloni – la sicurezza dell’area euro-atlantica e quella dell’Indo-Pacifico sono strettamente interconnesse”. I rapporti bilaterali saranno inoltre elevati al livello di “partnership strategica speciale”.

Nel corso della conferenza stampa congiunta, il premier giapponese ha sottolineato l’importanza di una cooperazione sempre più stretta tra Paesi che condividono gli stessi valori, alla luce del deterioramento del contesto strategico nella regione indo-pacifica. Meloni ha espresso l’auspicio di una pace fondata sulla libertà e sul rispetto dell’ordine internazionale.

Giappone e Italia hanno annunciato anche la creazione di un tavolo di consultazione sullo spazio per promuoverne l’uso pacifico, nonché il rafforzamento degli scambi culturali e dei contatti tra le rispettive società civili in vista del 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

La premier italiana ha invitato Takaichi a visitare l’Italia nel prossimo futuro. Entrambe leader conservatrici e prime donne a ricoprire l’incarico di primo ministro nei rispettivi Paesi, Meloni ha evidenziato come il ruolo rappresenti un grande onore ma anche una forte responsabilità.

Il viaggio di Giorgia Meloni in Giappone è il primo di questo tipo dal febbraio 2024.

Da: Jiji Press

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
