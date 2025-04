“Con la forza di un leone e lo spirito di Las Vegas”: LeoVegas punta tutto sul mobile gaming

Slot, live casinò, sport e innovazione continua: Paola Maia, Senior Commercial Operations Manager di LeoVegas racconta l’evoluzione del brand nel panorama italiano e internazionale. Una strategia chiara che punta su tecnologia avanzata, gioco responsabile e un’offerta pensata per un pubblico sempre più esigente e digitale.

Nel 2018 avete deciso di entrare nel mercato italiano del gioco online. In questi oltre 6 anni di attività, al netto del periodo del Covid, che idea vi siete fatti di questo settore anche in considerazione della vostra grande esperienza internazionale?

“L’Italia è un mercato complesso e altamente competitivo, con una forte cultura dell’intrattenimento digitale e un pubblico esigente. La nostra esperienza internazionale ci ha permesso di riconoscere subito le potenzialità del settore, ma anche le sue sfide, come il bisogno di innovazione costante. Abbiamo visto un’evoluzione significativa nelle abitudini degli utenti, con una domanda sempre più forte di esperienze digitali fluide, sicure e responsabili. Lavoriamo in un contesto regolamentato che garantisce trasparenza e tutela per i giocatori, e crediamo che il futuro del mercato italiano passi attraverso un equilibrio tra innovazione e gioco responsabile”.

Leo è il nome latino per il leone, Vegas è la magica città dei sogni: così riporta una vostra presentazione. Si può dire che affrontate in mercato con la forza di un leone e la voglia di regalare intrattenimento ai vostri utenti?

“La nostra identità è racchiusa proprio in quel nome: siamo ambiziosi, innovativi e determinati, come un leone che domina il suo territorio, ma vogliamo anche offrire un’esperienza di intrattenimento senza pari, ricca di emozioni e sorprese, proprio come Las Vegas. La nostra missione è garantire il miglior mobile gaming possibile, con un mix di tecnologia, sicurezza e qualità che rende l’esperienza di gioco unica. L’intrattenimento deve essere coinvolgente ma anche sicuro, e per questo ci impegniamo costantemente a migliorare gli strumenti di gioco responsabile e la protezione dei nostri utenti”.

Quali sono i vostri prodotti che vengono più apprezzati dagli utenti?

“Tra i nostri fiori all’occhiello c’è la nostra offerta di Casinò. Le slot machine, grazie alla loro varietà e qualità grafica, sono tra i prodotti più amati dagli utenti italiani, ma stiamoAntepost Bundesliga Leovegas assistendo a una crescita sempre maggiore del Live Casinò, che porta l’esperienza di gioco a un livello superiore grazie a dealer dal vivo e interazioni in tempo reale. Anche lo sport è un segmento importante della nostra offerta, con particolare attenzione al tennis, dove proponiamo quote altamente competitive e un’ampia copertura di eventi seguitissimi dagli appassionati. Inoltre, offriamo un’esperienza di gioco avanzata e innovativa con la possibilità di seguire eventi in streaming, rendendo il coinvolgimento degli utenti e la gaming experience ancora più immersiva”.

Tra i vostri obiettivi c’è sempre quello di essere tra gli operatori più attenti e attivi nel mobile gaming?

“Non solo è un obiettivo, ma è il nostro DNA. LeoVegas è nato nella dimensione mobile e continuiamo a essere pionieri in questo settore. Il nostro focus è offrire un’esperienza di gioco ottimizzata al massimo per smartphone e tablet, con interfacce fluide, tempi di caricamento rapidi e una navigazione intuitiva. Investiamo costantemente in nuove tecnologie per garantire ai nostri utenti la migliore esperienza possibile, sia in termini di usabilità che di sicurezza. Oltre a un’interfaccia mobile innovativa, mettiamo al centro del nostro operato la sicurezza e la tutela del giocatore. In quest’ottica abbiamo per esempio introdotto l’accesso tramite SPID per rendere più sicure e veloci le operazioni. Il mobile gaming non è solo un trend, ma il presente e il futuro del settore, e noi vogliamo continuare a essere leader in questo ambito”.