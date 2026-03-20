D’Angelo (Pres. Sapar): “Enada 2026, edizione di successo”

Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo la 38ª edizione di Enada Primavera, la manifestazione di riferimento italiana, per il comparto del gaming e dell’amusement, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione SAPAR. Tre giornate intense di lavoro e confronto che hanno confermato il ruolo centrale dell’evento per l’intera filiera del gioco pubblico.

L’edizione 2026 ha fatto registrare un incremento delle presenze, soprattutto di professionisti del settore, rispetto allo scorso anno, segnale concreto della vitalità del settore e della capacità della manifestazione di attrarre operatori, aziende e stakeholder da tutta Italia e dall’estero.

I padiglioni della Fiera di Rimini si sono confermati un punto di incontro qualificato per lo sviluppo di relazioni, il confronto sui temi strategici e la presentazione delle principali innovazioni di prodotto. Durante questa edizioni sono state anche annunciate importanti partnership e presentate offerte di gioco innovative.

A raccogliere direttamente il sentiment degli operatori è stato il presidente SAPAR, Sergio D’Angelo, che ha visitato gli stand nel corso della manifestazione. Le indicazioni emerse sono state unanimemente positive, con apprezzamenti per l’affluenza, la qualità dei contatti e le opportunità concrete di business generate nei tre giorni.

“Questa edizione di Enada Primavera – ha dichiarato il presidente SAPAR Sergio D’Angelo – ha dimostrato ancora una volta la solidità e la centralità del nostro settore. Abbiamo registrato una partecipazione qualificata, con operatori motivati e un clima costruttivo che lascia ben sperare per il futuro”.

L’offerta espositiva si è distinta per ampiezza e qualità, anche grazie al ritorno di importanti aziende leader e alla presentazione di nuove soluzioni tecnologiche. Parallelamente, il programma convegnistico ha rappresentato uno dei punti di forza della manifestazione, con numerosi appuntamenti dedicati ai principali temi che interessano il comparto, dal riordino del gioco retail all’evoluzione dei modelli distributivi, dall’impatto dell’iGaming al ruolo sempre più centrale del gioco responsabile, passando per il rilancio del settore degli apparecchi senza vincite in denaro.

La Vision Arena si è confermata uno spazio di confronto strategico, ospitando dibattiti e approfondimenti su scenari innovativi e prospettive future, in un momento particolarmente delicato per il settore, alle prese con importanti cambiamenti normativi.

Nel corso della manifestazione si è svolta anche la quinta edizione del torneo JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games, competizione di flipper sportivo riconosciuta a livello internazionale, che ha contribuito ad arricchire l’offerta della fiera.

Particolarmente significativo il segnale arrivato dagli espositori: la grande maggioranza ha già manifestato l’intenzione di partecipare alla prossima edizione, a conferma della fiducia nel format e della capacità di Enada Primavera di generare valore per l’intera filiera.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento – ha aggiunto D’Angelo – a tutti gli espositori che hanno scelto di essere presenti, agli operatori che hanno visitato la fiera, ai relatori che hanno contribuito ad animare i numerosi momenti di confronto e a Italian Exhibition Group per l’organizzazione di un evento che continua a crescere e a rinnovarsi. Enada rappresenta un patrimonio comune per il settore e un’occasione fondamentale di dialogo e sviluppo e come nuova dirigenza di Sapar abbiamo puntato sul suo rilancio”.

Il successo dell’edizione 2026 conferma la capacità della manifestazione di evolversi, mantenendo al contempo un forte legame con il comparto e con le sue esigenze. Un equilibrio che consente a Enada Primavera di restare un appuntamento imprescindibile per produttori, gestori, concessionari e istituzioni.

“L’appuntamento è già fissato al 2027 – ha concluso il presidente SAPAR – con l’obiettivo di proseguire questo percorso di crescita e di rafforzare ulteriormente il ruolo di Enada come punto di riferimento per il gaming e l’amusement. Ripartiamo da basi solide e dalla fiducia dimostrata dagli operatori in questi giorni”.