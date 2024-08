Flutter in trattativa avanzata per l’acquisizione di Snaitech da Playtech: operazione da 2 miliardi di sterline

Flutter Entertainment è in trattativa avanzata per l’acquisizione di Snaitech, una delle principali aziende di gioco italiane, di proprietà di Playtech. L’eventuale accordo, che potrebbe raggiungere un valore di circa 2 miliardi di sterline, trasformerebbe Playtech in un’azienda esclusivamente B2B, rendendola potenzialmente più attraente per nuovi acquirenti.

Playtech ha confermato l’esistenza delle trattative, dichiarando di aver concesso a Flutter un periodo di esclusiva per completare la due diligence e finalizzare la documentazione necessaria per la transazione. Tuttavia, non vi è ancora alcuna certezza che l’acquisizione verrà conclusa, e un accordo formale non è atteso prima del prossimo mese.

Guidata da Mor Weiser, Playtech ha registrato risultati positivi grazie all’espansione delle sue operazioni B2B negli Stati Uniti e all’ottima performance di Snaitech.

Per Flutter, questa operazione rappresenterebbe un ulteriore passo nella sua strategia di espansione internazionale, supervisionata dal CEO Peter Jackson. Dopo aver già acquisito Sisal in Italia, Flutter mira ora a consolidare la sua posizione nel mercato italiano con l’acquisizione di Snaitech, rafforzando ulteriormente il suo impero globale del gaming.