Gara Lotto, Allwyn: "Pronti a dare il nostro contributo di esperienza e tecnologia"

Allwyn è una compagnia che è cresciuta molto velocemente. Dal 2012, anno in cui operavamo solo in Repubblica Ceca, siamo arrivati ad aver 6 licenze esclusive in 7 mercati regolamentati e abbiamo raggiunto 8 miliardi di euro di fatturato.

Il nostro business è focalizzato sulle lotterie, settore che vale circa il 70% dei ricavi. Visto che operiamo in 7 mercati con 130 milioni di clienti, conosciamo molto bene le differenze normative esistenti nei vari Paesi.

Ci concentriamo molto sulla tutela dei giocatori e, allo stesso tempo, siamo molto focalizzati sulla sostenibilità. Puntiamo ad avere anche un impatto positivo a livello sociale e operiamo a stretto contatto con gli operatori per la tutela dei giocatori.

Siamo molto concentrati sul 2025 che sarà un periodo molto importante, anche grazie al bando di gara per il Lotto in Italia. Per Allwyn quindi sarà un anno impegnativo e interessante.

La nostra priorità sarà Lotto Italia e quindi portare avanti una collaborazione costruttiva con IGT. Crediamo che una gara del Lotto competitiva sia il segnale che il mercato è in salute. Lotto Italia, come consorzio, comprende organizzazioni leader che si completano molto bene. Come Allwyn portiamo la nostra esperienza internazionale e la nostra conoscenza dei mercati. Allo stesso modo, con IGT c’è una grande condivisione di know-how. Per quanto riguarda i competitors sappiamo che ci saranno, ma siamo consapevoli di poter essere molto competitivi.

L’Italia per noi rimane un mercato molto importante. Allwyn è a conoscenza delle concessioni per il mercato online e stiamo valutando tutte le possibilità, ma al momento preferiamo non sbilanciarci.

In tutti i mercati in cui operiamo vediamo l’online crescere in maniera vertiginosa. Ovviamente, tutti i mercati hanno varie peculiarità su come i giocatori si approcciano. È chiaro che non dovremo sostituire il gioco fisico con l’online, ma questi due segmenti dovranno essere sempre più complementari. La digitalizzazione è un qualcosa su cui noi e IGT siamo molto focalizzati.

Anche nel gioco online è possibile, anche grazie alle nuove tecnologie, attuare politiche di protezione del giocatore. Ad esempio, in Grecia è operativo un software che è in grado di capire quando un utente sta giocando troppo e può fermarlo e supportarlo attraverso messaggi personalizzati.

Nei vari mercati ci sono diverse normative e noi dobbiamo adattarci ad esse e adattare anche i nostri prodotti e strategie. Dal punto di vista dei consumatori le tendenze di mercato sono diverse e dobbiamo seguire i vari trend. Il retail, in Italia, è molto forte e radicato ed è un mercato su cui vogliamo investire. Ricordiamo che abbiamo oltre 110.000 punti vendita e quindi sappiamo come lavorare in questo segmento.

Una delle cose su cui ci concentriamo maggiormente e che ha favorito la crescita degli ultimi anni è stato il fatto di essere il primo operatore digitale. Abbiamo promosso inoltre la digitalizzazione anche nei punti vendita. Il nostro obiettivo è quello di offrire prodotti di intrattenimento ma allo stesso tempo sicuri. Stiamo utilizzando in modo importante l’intelligenza artificiale per capire le preferenze dei giocatori e prevenire comportamenti sbagliati da parte degli utenti. L’online sta crescendo molto negli ultimi anni e per questo merita attenzione.