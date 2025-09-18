Paciucci (ceo Lotterie Nazionali e Lottoitalia e SVP Brightstar Lottery) eletto membro del Comitato Esecutivo di European Lotteries

Durante il Congresso della European Lotteries, tenutosi a Berna, in Svizzera, dal 14 al 17 settembre, i rappresentanti delle principali Lotterie europee hanno eletto Alessandro Paciucci, CEO di Lotterie Nazionali e Lottoitalia e SVP Italy Lottery Operations di Brightstar Lottery, come membro del Comitato Esecutivo di European Lotteries.

EL è l’organizzazione europea che riunisce le lotterie nazionali che gestiscono giochi con vincite in denaro ed è la più grande e rappresentativa organizzazione del settore delle lotterie e del gioco con vincite in denaro in Europa, presente in 39 paesi europei con un totale di 70 membri. EL rappresenta un modello di attività solido e sostenibile a beneficio della società, basato sui valori di lungimiranza, sostenibilità e integrità.

L’elezione di Alessandro Paciucci nel Comitato Esecutivo rappresenta un importante riconoscimento per il contributo di Brightstar all’interno dell’Associazione, consolidando ulteriormente il ruolo di primo piano che l’Azienda ha saputo costruire nel tempo nel settore del gioco regolamentato: “Ringrazio l’Assemblea per la fiducia accordatami con l’elezione nel Comitato Esecutivo di EL – ha dichiarato Alessandro Paciucci – che considero un riconoscimento del lavoro svolto da Brightstar nel promuovere una visione strategica, l’innovazione e una cultura del Gioco Responsabile all’interno dell’Associazione. Sarà un’occasione per contribuire in modo ancora più incisivo allo sviluppo di iniziative che rafforzino la competitività e favoriscano una crescita sostenibile del settore”.