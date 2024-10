Press Padel Tour: al via la seconda edizione del torneo dedicato a giornalisti e addetti alla comunicazione

Dopo il successo della sessione primaverile, il 19 ottobre prenderà il via a Roma la seconda edizione del Press Padel Tour. Si tratta del primo torneo in Italia dedicato a giornalisti e addetti alla comunicazione.

Numerose e prestigiose le testate coinvolte: La Repubblica, Corriere dello Sport, TG5, TG1, ADNKronos, Striscia la Notizia, SKY, DAZN, Dagospia, La Presse, LA7, Agimeg, IGT, Eurobet, Roma Capitale.

I giornalisti e gli addetti alla comunicazione si sfideranno sui campi del Lodigiani Padel, Contra Padel e Jolly Padel e daranno vita a partite agguerrite e molto combattute. Tutto ovviamente all’insegna del divertimento e del piacere di condividere un’esperienza di sport insieme a tanti colleghi.

La grande novità della seconda edizione del Press Padel Tour è il tabellone femminile. Al via 13 coppie femminili che andranno ad aggiungersi alle 14 coppie maschili, per un totale di 54 atleti.

La serata inaugurale sarà accompagnata da un match esibizione, con Carolina Orsi, numero 27 del ranking mondiale di padel e numero 1 italiana.

La madrina della manifestazione, presente alla serata inaugurale, sarà la tuffatrice olimpica e 7 volte campionessa europea Chiara Pellacani.

La serata inaugurale sarà anche l’occasione per presentare una novità in tema di sicurezza per i giocatori di padel. I traumi da padel agli occhi hanno avuto un incremento preoccupante negli ultimi anni. Bisogna considerare che la palla ha un peso di circa 50 grammi ed una dimensione corrispondente all’apertura della cavità oculare. La velocità della palla può raggiungere i 130 km orari e impattando con l’occhio può danneggiarlo in modo più o meno serio.

Lotto Eyewear, il brand dedicato all’occhialeria del marchio Lotto Sport distribuito da Green Vision, dopo un approfondito studio delle dinamiche di questo sport ha progettato e sviluppato degli occhiali protettivi per il padel. Efficace e sintetico il nome scelto per gli occhiali dalle linee sportive: X-Pider, per tutti gli sport, X-play T Padel e X-play C Padel per le prestazioni sui campi da padel, da tennis e da pickleball.

La protezione nel modello X-Play C Padel è data dalla presenza di ‘foam bumpers’, un materiale nato per assorbire gli urti e da lenti infrangibili. Questa combinazione abbatte in maniera sensibile i rischi di danno agli occhi. L’altro interessante aspetto di questi occhiali è la capacità di far risaltare il giallo della pallina, frutto di uno studio mirato sulle lenti da parte dell’area Ricerca e Sviluppo dell’azienda in partnership con la Zeiss. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di testare l’efficacia di questi occhiali. Insomma un evento dove divertimento e sicurezza saranno la vera “coppia” vincente.