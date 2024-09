SBC Summit 2024: grande successo per l’evento dedicato al gioco. Particolare attenzione al mercato italiano

SBC Summit 2024 si è concluso facendo registrare risultati sorprendenti, essendo riuscita ad attrarre oltre 25.000 visitatori a Lisbona, presso la Feira Internacional de Lisboa, dal 24 al 26 settembre. L'incremento del 66,7% rispetto alla precedente edizione tenutasi a Barcellona ha consacrato questo evento come uno dei più rilevanti e in rapida ascesa nel panorama globale delle scommesse sportive e dell'iGaming.

Con una superficie espositiva di 110.000 m², l’evento ha riunito 600 espositori internazionali che hanno presentato le novità nei settori "Casino & iGaming", "Sports Betting", "Player Protection" e "StartupSphere". Tra le principali innovazioni di quest'anno, l'introduzione di tre nuovi summit ha arricchito l'offerta formativa e professionale: l'"Affiliate Leaders Summit", il "Payment Expert Summit" e l'"ESI Lisbon", espandendo ulteriormente l'interesse per la fiera.

Uno dei momenti più attesi è stato il "Super Stage" nella MEO Arena, che ha visto la partecipazione di icone internazionali come Tony Hawk, Sir Tim Berners-Lee, Peter Schmeichel, Luís Figo e Merab Dvalishvilli. Il panel ha regalato interventi ispiratori, seguiti dalla grande festa di chiusura INFINITY Lisbon, che ha portato sul palco DJ di calibro mondiale come Miss Monique, Don Diablo e Darude.

Il Summit è stato inaugurato il 24 settembre con la presenza del ministro dell'economia portoghese, Pedro Reis, il quale ha sottolineato l'importanza strategica dell'evento per il settore del gioco e l'economia del paese.

Nella giornata conclusiva, un panel dedicato al mercato italiano ha visto protagonisti l’avvocato Stefano Sbordoni, il CEO di Microgame Marco Castaldo e Christian Tirabassi, Senior Partner di Ficom Leisure. Il dibattito ha affrontato le sfide normative che gli operatori italiani stanno affrontando, con particolare enfasi sul bando delle concessioni online, il cui costo è fissato a 7 milioni di euro per ogni licenza. Gli esperti hanno analizzato i possibili effetti di questo nuovo quadro legislativo sul mercato.

A margine della fiera, Castaldo ha descritto il momento di crescita che sta vivendo Microgame: "Siamo qui per rappresentare il made in Italy nel settore e per proporre le nostre piattaforme, che hanno subito importanti sviluppi e rinnovamenti."

Microgame ha giocato un ruolo di primo piano anche attraverso la presentazione della piattaforma “New bos”, come illustrato dal direttore generale Marco Bedendo: "Abbiamo sviluppato un approccio modulare che permette ai nostri clienti di personalizzare la tecnologia in base alle loro esigenze, con l’obiettivo di creare un'esperienza utente uniforme tra retail e online."

Alessio Cicolari, CEO del Gruppo AK, ha invece posto l'accento sulle difficoltà normative del settore Esports in Italia, esprimendo preoccupazioni sul futuro di questo mercato: "Senza una normativa chiara, il settore rischia di non decollare e sarà sempre più difficile attrarre investimenti."

L'edizione 2024 di SBC Summit si è conclusa con successo, rafforzando la sua posizione di evento cardine per discutere le tendenze e le sfide future del settore delle scommesse sportive e dell'iGaming a livello internazionale.