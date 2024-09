SBC Summit, Marco Bedendo (Dir. Gen. Microgame): "Omnicanalità: la parola chiave nel nuovo mercato in evoluzione"

Al SBC Summit di Lisbona è presente una grande azienda italiana, all’avanguardia, innovativa, con tanti nuovi prodotti: Microgame. Ne Marco Bedendo, direttore generale di Microgame in un'intervista.

La vostra attività si contraddistingue per innovazione e capacità di anticipare le esigenze del mercato

“Qui a Lisbona abbiamo provato veramente tante novità, nell’ottica di personalizzazione, customizzazione e omnicanalità dove Microgame da sempre è leader. Io ci ho sempre creduto molto e è la filosofia verso cui il mercato sta andando. Manca ancora un po’ per arrivare alla vera multicanalità, che sarà solo quando il cliente potrà avere la stessa customer experience sia retail sia online, assolutamente omogenea. Però si stanno facendo tanti passi in avanti“.

“A Lisbona presentiamo la nostra nuova piattaforma “New boss”, con un approccio modulare che permette ai nostri clienti di potersi ritagliare l’infrastruttura tecnologia che meglio si adatta alle loro esigenze. Una piattaforma che avrà, proprio in ottica multicanale, sulla stessa piattaforma quella retail e quella online per le scommesse. Un grande passo in avanti verso una user esperience omogenea“.

“Presentiamo anche il nostro nuovo aggregatore, multilingua e multicurrency seamless, che contiene già più di 60 content provider e 3000 giochi. Arriverà ad 80 content provider entro la fine dell’anno. Una offerta che proponiamo sul mercato italiano, ma che sarà anche uno dei driver della nostra espansione a livello internazionale“.

“Proponiamo anche il nostro nuovo modulo betting, che solo nell’ultimo periodo ha dato ai nostri eventi più di 150 nuovi mercati, disponibile anche in lingua spagnola, sempre per il mercato internazionale“.

“Presentiamo anche il nostro nuovo CRM nativo che mappa tutta la filiera del retail, quindi si fa un passaggio da un CRM che è operatore e cliente finale a un CRM che va dall’operatore, al master, all’agente e al PVR. Tutto questo perché permette ad ogni figura della filiera di avere un ruolo attivo nell’engagement dei clienti, dove a fronte di linee guida e budget fissato dall’operatore, ognuna di queste figure può selezionare delle promozioni con un budget allocato da rilasciare alla customer base finale. A questa si abbina un affiliate management system che è un nostro sistema che permette, su una stessa piattaforma, di creare promozioni per reti singole, sotto reti, tipster e affiliati online. Questo permette una maggiore dinamicità e personalizzazione che ad oggi non ci sono pari sul mercato“.

Sempre più reti decidono di scegliere Microgame

“In questo ultimo periodo abbiamo contrattualizzato un numero importante di reti che provengono da altre piattaforme. Questo ci inorgoglisce molto. Questo è dovuto al fatto che le reti ci approcciano incuriosite dalle novità del nostro prodotto e quando lo conoscono, e capiscono tutte le funzionalità che già ha e che avrà in futuro, ci scelgono. E questo è un trend crescente“.

Sono numeri in crescita quelli che riguardano Microgame. Un segno concreto di come il mercato abbia reagito positivamente alle vostre nuove proposte

“Sì, stiamo crescendo su tutti i verticali di business, soprattutto casinò in primis e betting. Questo anche grazie al fatto che negli ultimi nei 12/18 mesi siamo entrati anche sui grandi operatori, sui quali stiamo avendo un discreto successo“.

Quindi non solo operatori di fascia media ma anche uno sviluppo verso l’alto

“Sì, perché a parte la qualità del nostro aggregatore casino che sta diventando un riferimento in Italia sia per qualità dei contenuti sia per stabilità ed efficienza tecnologica, grazie alla nostra expertise ed al nostro know-how, adesso che questo settore sta diventando di grande interesse anche per i grandi operatori, è diventato quasi naturale che i grandi operatori ci scegliessero“.