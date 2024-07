UIF: calo del 25% delle segnalazioni di operazioni trasmesse dagli operatori di gioco

Sensibile calo delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dagli operatori di gioco. Questo quanto comunicato dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), che ha segnalato un calo del 25%. Nel totale nel primo semestre del 2024 sono pervenute alla UIF 70.085 segnalazioni di operazioni sospette. Rispetto a quelle trasmesse nello stesso periodo l'anno scorso, sono 7.522 in meno (calo del 9,7%).

Anche le segnalazioni trasmesse da soggetti impegnati in attività di custodia e trasporto di denaro contante o valori hanno registrato un certo calo, pari al 35,7 %.

Dando uno sguardo a livello geografico, in Lombardia, Lazio e Piemonte si sono registrati i cali più sostanziosi, dal momento che in queste tre giorni è più alto il numero di segnalazioni. Si va dal -9,4 % in Lombardia rispetto al semestre corrispondente al -13,3 % nel Lazio e al -19,1 % in Piemonte.

In altre regioni, invece, si segnalano dei segni più, come in Trentino-Alto Adige (+3,8 per cento), Sardegna (+3,7 per cento), Basilicata (+2,6 per cento) e Umbria (+2,5 per cento).

Si è registrato un calo del 18,5 % per quanto riguarda invece le segnalazioni di operazioni sospette "online", dunque pervenute da istituti di moneta elettronica, prestatori di servizi d gioco e operatori in valuta virtuale. Nel complesso nel primo semestre del 2024 i prestatori di servizi di gioco hanno trasmesso 4.699 segnalazioni. In calo rispetto alle segnalazioni riportate nello stesso periodo del 2023 (6.255) e nel secondo semestre (5.768).